Le pidió casamiento en vivo en La Voz Argentina y el llanto de Luck Ra hizo emocionar a todos

El escenario de La Voz Argentina 2025 volvió a dar que hablar, pero esta vez no fue por una actuación deslumbrante ni por una devolución contundente de los coaches. En la gala emitida el lunes por la noche, el protagonista fue Michael Giménez, un joven mendocino que no solo emocionó con su interpretación de un clásico del rock nacional, sino que también dejó a todos sin palabras con un gesto que no tiene antecedentes en el programa. En medio del certamen musical, el participante sorprendió a su pareja con una propuesta de casamiento que tomó por sorpresa a todo el estudio, especialmente a Luck Ra.

Michael se presentó como un amante de la música y el deporte, y eligió interpretar “Tirá para arriba”, uno de los temas más conocidos de Miguel Mateos. Antes de comenzar, le dedicó unas palabras a sus seres queridos, a quienes definió como sus pilares fundamentales. Con esa energía emocional, se lanzó a cantar frente al jurado, que quedó conmovido por su entrega. Luego de su interpretación, eligió sumarse al equipo de Luck Ra y, mientras festejaban juntos, le mostró a su coach el anillo que tenía preparado.

Luck Ra no pudo contener las lágrimas ante el especial momento

Al entender lo que estaba por ocurrir, el cantante cordobés lo acompañó al centro del escenario, donde Michael se arrodilló y le pidió casamiento a su novia. Ante eso, Luck Ra no pudo contener las lágrimas y se dejó ver emocionado, además de que lanzó una frase que resumió el clima del momento: “Me diste unas ganas de casarme, hermano”.

Los detalles del momento en que Michael le pidió casamiento a su novia en La Voz Argentina

Por su parte, la joven, entre lágrimas y visiblemente emocionada, lo abrazó con fuerza mientras la audiencia celebraba la escena con gritos y aplausos. Sin lugar a dudas, fue un instante cargado de sensibilidad que desbordó la estructura habitual del programa.

A los pocos segundos, alguien notó que ella no había respondido en voz alta a la propuesta, lo que generó un breve silencio divertido. Cuando se lo señalaron, la joven no dudó en aclararlo: “Él ya sabe la respuesta. Obvio que sí”, dijo conmovida. Así, La Voz Argentina sumó una historia de amor que quedará para siempre en la memoria de esta temporada.