“Les doy dos meses”: el día que la ex de Manu Urcera anticipó la crisis con Nicole Neumann

Los polémicos chats que se filtraron y dejaron expuesta una supuesta infidelidad de Manuel Urcera hacia Nicole Neumann desataron un fuerte conflicto en la pareja, mientras vacacionan con la familia en Punta del Este. Luego de las conversaciones de WhatsApp y tras el misterioso mensaje que publicó la modelo en su Instagram, Micaela Álvarez Cuesta, expareja del piloto, habló de la crisis.

Cora de Barbieri, periodista del programa A la tarde, que se emite por América TV, difundió recientemente unos chats que mantuvo Urcera con una mujer que no era Nicole. “Nicole Neumann empezó su año de la peor manera”, comenzó la panelista antes de mostrar la conversación en la que el conductor de Turismo Carretera supuestamente invitaba a la mujer de 29 años a compartir juntos la llegada del 2022.

“Yo voy para allá para Año Nuevo, capaz nos podemos ver, porque Navidad la paso en la casa de mis viejos”, invitó Urcera a la joven que aceptó sin dudar el ofrecimiento: “Dale, sí ¿Y venís a Sao? ¿O a Las Grutas?”. Ante esta respuesta, el piloto bromeó: “Ya hablé con la séptima para pedirle que la cierren”. Inmediatamente, la tercera en discordia continuó: “Dale, listo. Avisame y coordinamos. Vas a tener a todo el mundo atrás tuyo, pero bueno, en una de esas te podés escapar”. Finalmente, la pareja de Nicole Neumann concluyó: “Ja, sí, pero es un ratito”.

El chat del novio de Nicole Neumann con otra mujer

Luego de que Cora de Barbieri dio a conocer este chat, Nicole compartió un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram que, junto a otras fotos de los momentos que compartió junto a Urcera y a sus hija en Punta del Este, dieron a entender que la relación continúa a pesar de los rumores.

“Que te cele pero a la vez confíe en ti, que te cuide y se preocupe por ti, que se disculpe cuando cometa un error, que siempre sea detallista y no en lo material, que tena un lado cursi y un lado pervertido, que te haga sonreír siempre, que te respete y te apoye en las buenas y en las malas. Eso es amor”, señaló la publicación que compartió Nicole Neumann en su Instagram.

En medio de todo este escándalo, volvió a salir a la la luz una entrevista con Intrusos (América TV) que en junio pasado dio Micaela Álvarez Cuesta, exnovia de Manuel Urcera. Allí, recordó un episodio de infidelidad que vivió con el piloto, cuando estaba comenzando a salir con Nicole: “Nos cruzamos de frente en el auto y fue una situación horrorosa que vivimos. Yo estaba sola, me angustia recordar eso, no fue grato, pero me sirvió para poder cerrar ese ciclo y dar un paso al costado”.

Además, Álvarez Cuesta, había subrayado: “Esto ha pasado otras veces con otras chicas, pero ellas no tienen nada que ver y no me puedo embroncar con nadie que no sea con él. Él es el único responsable de estas situaciones”. Y en este sentido, continuó: “Esto marcó un antes y un después, porque me expuso, porque él estaba compartiendo tiempo conmigo. Él sabe que mis sentimientos hacia él son genuinos, que sufrí mucho y que la pasé muy mal”.

Finalmente, ante la consulta de los periodistas sobre el futuro que vaticinaba para la relación entre Urcera y Neumann, Micaela concluyó: “Vamos a jugar a las apuestas. Van a durar uno o dos meses”.