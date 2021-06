Micaela Álvarez Cuesta y una curiosa revelación sobre la foto con la que su ex, José Manuel Urcera, blanqueó su relación con Nicole Neumann

“No soy negadora y que Nicole Neumann diga eso me molestó. En todo caso, ella está negando lo que yo digo, porque con Manu [Urcera] tuvimos encuentros y mensajes de WhatsApp hasta hace unos días”, reveló Micaela Álvarez Cuesta en Intrusos este lunes, notablemente angustiada.

La joven neuquina, que es contadora pública y community manager, estuvo en pareja durante seis años con el piloto de TC José Manuel Urcera, flamante novio de la modelo y panelista. Y dijo que sale a hablar no porque esté despechada sino porque quiere que se sepa la verdad. “No se trata de una infidelidad sino de una dualidad, de querer ocultar algo para poder continuar con las dos relaciones al mismo tiempo. Blanquearon porque los vi con mis propios ojos, de otro modo quizá se hubieran seguido guardando”, relató, al tiempo que aclaró que con Urcera se separaron hace apenas unos meses pero que se seguían frecuentando.

La foto con la que Manu Urcera y Nicole Neumann blanquearon su romance instagram.com/manurcera

“ La primera foto que nos sacamos juntos fue igual a la que se sacó con ella, en una moto ”, aseguró Álvarez Cuesta. “Nos separamos en febrero y ya en marzo salieron las primeras fotos con ella. Me parecía muy rápido todo y cuando le pregunté, me negó conocerla. En su momento, él me dijo que Nicole lo andaba buscando, porque quería conocerlo. No me parece raro porque es atractivo, súper lindo y le puede gustar a cualquier chica, pero no lo veía capaz de llegar a publicar una foto con ella y blanquear. No estoy dolida sino que lo desconozco, siento que viví una mentira durante seis años, y así como me negó lo de Nicole me habrá negado otras cosas que fueron ciertas”. Y aseguró que la trató de “señora” por respeto. “ Nicole tiene la edad de mi mamá, y me gusta que las mujeres grandes se sientan lindas ”, apuntó.

Sobre la credibilidad del amor en la relación, dijo: “Ojalá ese amor sea genuino, pero no creo que dure esta historia. Manu tiene 29 años y toda una vida por delante y Nicole ya tiene hijas. No me lo imagino a Manu ensamblando una familia. Además dijo que era la mujer que les gustaba a todos, a sus amigos, a los padres de sus amigos. Y él en su vida hace mucho para el afuera y para complacer deseos de otros más que los suyos”.

Además, la joven habló del momento en que increpó a su ex cuando estaba con Nicole: “Fue una situación horrorosa, hasta pensé que podía pisarme y deseé que lo hiciera así se deschavaba. Hoy puedo darme cuenta de que me hizo mucho daño en estos seis años, en los que pasé situaciones complicadas. Las mentiras constantes duelen y pasaron cosas que no quiero contar, pero no fue violencia física. Se padece mucho”, aseguró dejando entrever que debió hacer terapia y hasta ir a un psiquiatra. “Este romance me abrió los ojos”, señaló.

A Mica Álvarez se le quebró la voz cuando habló de su relación con Urcera: “Es una persona que tiene valores muy distintos a los míos. Me criaron con amor, con un poco de ingenuidad tal vez, afecto, verdad, protección, cuidado. Y me encontré con una persona que no tiene los mismos valores que yo. Más allá del amor, es difícil entender que una persona puede ser tan diferente. No podía salir de la relación por mi propia voluntad y entendí que uno no se puede cambiar a la gente si el otro no quiere cambiar”.

“Creo que Manu padece tener algunas actitudes que tiene y yo lo bancaba por eso y porque que cuando amo lo doy todo. Los tres primeros años lo acompañé cuando corría, pero tuvimos algunos conflictos y dejé de ir. Me sentía sola y volví a Neuquén, nos distanciamos un poco porque nos veíamos menos. Yo era feliz acompañándolo, le entregué mucho. Cuando dejé de ir, me mandaba mensajes enojado porque yo salía con amigas; si era por él tenía que quedarme encerrada en el departamento. Y me celaba pro las fotos que subía a las redes. En enero me dijo que era todo para él, que no lo abandonara. Hoy me bloqueó de todos lados”, dijo secándose las lágrimas.

LA NACION