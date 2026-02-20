Rebecca Gayheart, la mujer que nunca le soltó la mano a Eric Dane: “En la salud y en la enfermedad”

Diez meses después de haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Eric Dane murió este jueves en un hospital de Los Ángeles. Junto a él, desde aquel fatídico día en el que se enteró que estaba enfermo hasta su último suspiro, estuvo Rebecca Gayheart, su esposa durante 14 años, la madre de sus hijas y la mujer que decidió desestimar ante la Justicia su pedido de divorcio cuando se enteró de la enfermedad del actor para acompañarlo, como había prometido, “en la salud y en la enfermedad”.

“Ella es probablemente mi mayor defensora, mi apoyo más incondicional”, resaltó el protagonista de Euphoria en junio del año pasado. Hasta el día de su muerte, fueron una familia.

La incondicional

Eric Dane y Rebecca Gayheart

Si bien en la ficción tuvo una gran cantidad de amoríos, en la vida real son contadas las relaciones que Eric Dane mantuvo a lo largo de los años.

En 2003, el actor conoció a Rebecca Gayheart y al poco tiempo comenzaron a salir. Actriz y modelo, la joven se hizo famosa en la década del 90 como la imagen de una marca de productos para el cuidado de la piel y luego forjó una carrera tanto en cine como en televisión: participó en series como Beverly Hills, 90210 y en thrillers adolescentes como Scream 2, Leyenda urbana y Bromas que matan.

En octubre de 2004, Dane y Gayheart sellaron su amor en una ceremonia que tuvo lugar en Las Vegas. “Probablemente sea una de las historias menos interesantes del mundo. Fue básicamente así: ‘¿Quieres salir?’. ‘Sí, claro’. Diez meses después, nos casamos”, explicó él a la revista Flaunt en 2008 al repasar los comienzos del romance.

La relación continuó de una forma muy tradicional: Dane y Gayheart dieron la bienvenida a su primera hija, Billie, el 3 de marzo de 2010 en Los Ángeles. Georgia, la más pequeña de la familia, llegó al mundo el 28 de diciembre de 2011. Durante 14 años, la pareja se mostró unida: aparecieron juntos en eventos y alfombras rojas mientras en el día a día se ocupaban de la crianza de sus hijas.

Eric Dane and Rebecca Gayheart’s

En febrero de 2018, el amor de pareja se terminó: Gayheart solicitó ante la Justicia el divorcio. “Después de 14 años juntos hemos decidido que terminar nuestro matrimonio es la mejor decisión para nuestra familia”, explicó el actor en diálogo con la revista People. “Continuaremos nuestra amistad y trabajaremos en equipo para coeducar a nuestras dos preciosas hijas, ya que son lo más importante del mundo para nosotros”, agregó.

Pese a estar separados de hecho, las estrellas de Hollywood vivían muy cerca, solían comer juntos y compartieron varios viajes al extranjero con sus hijas: en agosto de 2022, se fueron de “vacaciones familiares” a Europa y en diciembre de 2024 disfrutaron de unos días en Hawái. “Somos grandes copadres. Creo que es importante no ver una relación que termina como un fracaso”, analizó ella en una nota que le dio a E! News en abril de 2025, un día antes de que Dane anunciara que le diagnosticaron ELA. Un mes antes, en marzo, Gayheart se enteró de la enfermedad de su ex y de inmediato solicitó a la Justicia la desestimación de su pedido de divorcio.

Desde ese momento, se convirtió en el sostén de Dane. “Llamo a Rebecca. Hablo con ella todos los días”, dijo Dane a mediados del año pasado en Good Morning America. “Hemos conseguido ser mejores amigos y mejores padres. Probablemente sea mi mayor defensora, y me apoyo en ella”, confió. La actriz, por su parte, abrió su corazón en un ensayo que publicó en The Cut en diciembre del 2025, que tituló “En la salud y en la enfermedad” y en donde contó que los dos lloraron cuando él le contó que lo habían diagnosticado con ELA.

“No me pareció real porque él seguía bien”, confesó. “Estaba aquí en casa con mi hija menor -mi casa, que comparto solo con las niñas desde que Eric y yo nos separamos en septiembre de 2017- y me metí en el armario para contestar la llamada, intentando mantener la privacidad”, agregó. También recordó el momento en que se dio cuenta que se trataba de algo grave. “Mi hija me decía: ‘Mami, ¿qué te pasa?’. Intenté decirle: ‘Cariño, nada. Todo está bien’, porque no podía procesarlo. No conocía todos los detalles como ahora, pero sabía lo suficiente sobre la ELA como para saber que no tenía cura”.

Si bien Dane y Gayheart salieron con otras personas desde que se separaron, hasta el último día de Dane se mantuvieron juntos. “Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, reza el comunicado de su partida. Ella, hasta el día de hoy, conserva el apellido Dane en su perfil de Instagram.

Los romances de un galán separado

Eric Dane junto a Priya Jain luego de una cita en Los Angeles Getty Images

En noviembre de 2024 Dane se dejó ver en público con Priya Jain. La relación de la estrella de Euphoria y la actriz de 27 años fue confirmada por la revista People, que compartió una postal de ellos durante una cita en Los Ángeles. Sin embargo, al poco tiempo, el galán sorprendió a todos -incluso a la joven artista-, al mostrarse muy cerca de la directora de cine Jannell Shirtcliff.

Eric Dane y Janell Shirtcliff, en la alfombra roja VALERIE MACON - AFP

“Llevan más de tres años en una relación intermitente y se aprecian profundamente”, aseguró una fuente al medio estadounidense Entertainment Tonight cuando apareció la primera imagen de ellos juntos. “Eric le pidió a Janell que estuviera a su lado en ese momento, y ella quiso estar presente. Son extremadamente cercanos y significan mucho el uno para el otro”, completó. La última aparición pública de Dane fue de la mano de Shirtcliff: los dos posaron sonrientes en la alfombra roja del estreno de la serie Countdown el 18 de junio de 2025 en Los Ángeles.