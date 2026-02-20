Cómo fueron los últimos meses de Eric Dane tras ser diagnosticado con ELA y el gesto solidario que recibió por parte de Johnny Depp

Eric Dane, el actor popularmente conocido por su trabajo en las series Grey’s Anatomy y Euphoria, murió el jueves a los 53 años, según confirmó la revista People, a diez meses de haber hecho público su diagnóstico de ELA.

Eric Dane se hizo popularmente conocido por haber interpretado al doctor Mark Sloan en la serie Grey's Anatomy, y luego a Cal Jacobs en Euphoria Jordan Strauss - Invision

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa [Rebecca Gayheart] y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida. A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concientización y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha”, expresó su familia a través de un comunicado enviado al citado medio.

El actor, que se ganó el cariño del público como el doctor Mark Sloan, había revelado la enfermedad que atravesaba el 10 de abril de 2025, también vía People. “Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo. Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de Euphoria la semana que viene. Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo”, dijo entonces. Un mes antes, su mujer, la actriz Rebecca Gayheart, había solicitado ante al Tribunal Superior de Los Ángeles desestimar su petición de divorcio, que había solicitado en febrero de 2018 por “diferencias irreconciliables”.

El actor se casó en 2004 con Rebecca Gayheart, con quien tuvo dos hijas, Billie y Georgia. Se separaron en 2018 y mantuvieron una relación amigable, hasta que ella pidió la anulación de su matrimonio y lo acompañó luego de que él fuera diagnosticado con ELA

En junio, Dane dio su primera entrevista luego de hacer público su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica y, en diálogo con el programa Good Morning America aseguró: “No siento que este sea el final de mi historia, no siento que sea mi final”.

Según relató a la periodista Diane Sawyer, el primer síntoma lo tuvo aproximadamente un año y medio antes, cuando comenzó a sentir cierta debilidad en su mano derecha, aunque no le dio mucha importancia. “Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano cansada. Pero unas semanas después, noté que había empeorado un poco”, señaló.

Fue entonces que consultó a un especialista en manos y luego a otro, pero, como el cuadro no mejoraba, acudió a dos neurólogos. Tras nueve meses de consultas médicas, finalmente recibió el diagnóstico, que lo dejó en estado de shock.

En esa misma entrevista contó una situación estremecedora que vivió durante una excursión en alta mar. Quien supo ser nadador competitivo y estrella de waterpolo recordó cómo ese día, ni bien saltó al océano, se dio cuenta de que no podía nadar para regresar al bote, por lo que debió ser asistido por una de sus hijas. “Estaba desconsolado”, comentó sobre el momento en el que dejó de sentirse seguro en el agua por la progresiva pérdida de su movilidad.

En abril, días después de haber revelado públicamente su diagnóstico, Dane fue fotografiado bajando con dificultad de un auto al llegar al set de Euphoria Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Meses más tarde, en septiembre, se esperaba que Eric Dane asistiera a la ceremonia de los Emmy para presentar el premio al Mejor director de serie dramática junto a Jesse Williams, su excompañero de elenco de Grey’s Anatomy, pero, según reportó Deadline, se tuvo que dar de baja a último momento.

Días después, en medio de la preocupación por su salud, el actor de Charmed y Euphoria reapareció en sus redes sociales y anunció una nueva iniciativa para la investigación y financiación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. “Me he asociado con I AM ALS para conseguir mil millones de dólares en los próximos tres años. Juntos, renovaremos la ley histórica para la ELA, conseguiremos tratamientos prometedores para miles de pacientes como yo y, finalmente, avanzaremos hacia el fin de esta enfermedad”, expresó a través de un video publicado en Instagram.

La iniciativa de Eric Dane para la investigación de la ELA

Sin embargo, luego explicó a The Washington Post el motivo de su ausencia a los premios: “Es una enfermedad terrible... Estuve en el hospital durante la ceremonia de entrega de los Emmy con puntos de sutura en la cabeza. Perdí una oportunidad que esperaba con muchas ansias, así que estaba muy disgustado, pero no podía hacer nada al respecto”.

En diciembre, Dane anunció el lanzamiento de sus memorias para 2026 en un libro titulado Book of Days. A Memoir in Moments, donde repasaría los hitos más significativos de su vida: desde el nacimiento de sus dos hijas, pasando por la forma en la que logró superar su adicción al alcohol, hasta el día en el que recibió el diagnóstico de ELA. “Me despierto cada mañana y enseguida me acuerdo de que esto es real, esta enfermedad, este reto, y por eso estoy escribiendo este libro”, dijo en un comunicado difundido por la editorial a cargo del proyecto, The Open Field, sello perteneciente a Penguin Random House.

Ese mismo mes hizo su última aparición pública en un panel virtual con los cofundadores de las organizaciones I AM ALS y Synapticure, donde habló de su participación especial en la serie Brilliant Minds, en la que interpretó a Matthew, un bombero y héroe de los atentados del 11 de septiembre que lucha por contarle a su esposa sobre su diagnóstico de ELA, una experiencia que sintió “tan real” como “catártica”.

Junto al actor Zachary Quinto durante su participación en la serie de la NBC Brilliant Minds

“No tengo motivos para estar de buen humor en ningún momento, ningún día. No creo que nadie me culparía si subiera a mi habitación, me metiera bajo las sábanas y pasara las dos semanas siguientes llorando”, sostuvo durante ese coloquio, según recoge People. “Y me sorprendió gratamente darme cuenta de que yo no era así, porque estaba seguro de que me pasaría lo mismo”. Por eso, le pareció “muy alentador” saber que podía mantener “un espíritu optimista ante algo tan horrible”.

Tras conocerse la noticia de su muerte, su amigo y excompañero Patrick Dempsey lo recordó como “un hombre divertidísimo” y dio a conocer cómo fueron sus últimos días. “Me estuve mandando unos mensajes con él hace una semana y unos amigos fueron a verlo y estaba empezando a perder el habla. Estaba postrado en la cama y le costaba mucho tragar, así que su calidad de vida se estaba deteriorando rápidamente, señaló en The Chris Evans Breakfast Show.

Patrick Dempsey recordó a Eric Dane como “un hombre divertidísimo” y dio a conocer que había comenzado a perder el habla

Además, trascendió el gran gesto que Johnny Depp tuvo con Eric Dane -a quien había conocido hace años a través de amigos en común- para aliviar sus preocupaciones financieras en los meses previos a su muerte. Según reveló Page Six, el protagonista de Piratas del Caribe permitió que permaneciera “prácticamente sin pagar alquiler en una de sus casas de Los Ángeles”, sobre Sunset Strip. “Le dijo a Eric que pagara lo que pudiera o no pudiera de alquiler”, comentó una fuente al citado medio.