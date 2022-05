Leticia Siciliani recordó cuando habló por primera vez de su sexualidad en los medios: “La pasé mal”

Leticia Siciliani decidió dedicarle un rato a sus seguidores de Instagram y responder algunas de las preguntas que le hacían a través de una serie de historias. Después de pasar por algunos tópicos livianos, la actriz se detuvo en una inquietud en particular y aprovechó el momento para hablar del ataque transfóbico que sufrió Mariana Genesio Peña hace unos días.

“¿No te dio miedo contar que eras lesbiana?” , quiso saber una persona, y Siciliani se explayó al respecto. “Elegí esta, la voy a responder no para hablar de mí especialmente, sino porque en los últimos días se habló, no tanto como se debería haber hablado en realidad, del ataque transodiante que sufrió Mariana Genesio Peña mientras daba una nota en pleno Palermo”, explicó.

“Una persona la atacó violentamente, muy violentamente, con total impunidad.”, continuó. “Esto pasó en la calle, en Palermo, pero en los medios se comunican esas cosas. Hay gente que hoy en día sigue teniendo mensajes de odio hacia las disidencias, hacia ciertos colectivos, hacia las minorías y estaría bueno que estemos más atentos . Cuando decimos: ‘estas cosas no pasan’, no es así. Pasan ante los ojos de todos, así que estemos atentos”.

Después de contextualizar un poco, Siciliani contó su propia experiencia y lo que sintió al hablar públicamente por primera vez de su orientación sexual. “No me dio miedo, pero sí recuerdo que en ese momento estaba grabando Esperanza Mía. En un bache me fui al camarín, entré a Twitter y había salido la nota en donde yo contaba esto, que en realidad contaba con quien vivía, y en las menciones tenía muchos, pero muchos, muchos mensajes agrediéndome, insultándome y discriminándome. Muchos mensajes de odio ”, reveló.

“En ese momento me agarró una crisis terrible, llanto, todo... Por suerte estaba con mis amigas y compañeras de elenco que me contuvieron, acompañaron y sostuvieron, porque realmente estaba muy triste”, contó, mencionando a Laura Cymer y Lali Espósito, quienes estuvieron con ella en el momento de crisis. “También me ponía mal ver cómo en la televisión se hablaba de eso como algo extraordinario, como que ‘la hermana de Griselda Siciliani salió del closet´”, sumó.

Para cerrar el tema, Leticia aseguró que nunca tuvo miedo pero que de todas forma fue un momento difícil. “ No me dio miedo, pero si fue algo que quise que pasara rápido . Hoy en día no me arrepiento, estoy enormemente orgullosa, pero en ese momento la pasé mal”, culminó.

El año pasado, durante una visita a Cortá por Lozano, la actriz contó como habló con su familia sobre su sexualidad. “En mi caso fui criada con mucha libertad y fue buenísimo poder hablar y confiar en la familia. Soy una bendecida porque no hubo conflictos. Pero recibí muchos llamados en cuanto a cómo le dicen a su familia que le gustan las personas del mismo sexo. Ellos estaban de viaje en ese momento. Cuando me puse de novia se los conté llorando porque sentí que les había ocultado algo y me daba angustia esa sensación. Mi mamá se angustió por mi angustia, pero entendió. No sé que hubieran querido de mí. Tengo una hermana que es laica consagrada y no sé si les gusta, tampoco. Creemos que avanzamos mucho pero todavía llama la atención que te guste alguien del mismo sexo. En la familia hay de todo y para todos los gustos”, reveló.