La serie de Manifiesto consagró un gran éxito entre los espectadores de Netflix, con cuatro temporadas que estrenó su último episodio el 4 de junio de 2023. Los pasajeros del vuelo 828 de Montego Air dejaron una huella en los fanáticos, en medio de la incertidumbre por conocer qué sucedió realmente durante aquel viaje entre Jamaica y Nueva York. Una de las protagonistas aterrizó en el gigante de streaming con una nueva película que es furor: acá te contamos de qué se trata.

Ben Stone (interpretado por Joshua Dallas), su hermana Michaela (Melissa Roxburgh) y su hijo Cal (Jack Messina) se convirtieron en unos de los personajes más aclamados de la creación de Jeff Rake, que cautivó a los espectadores en medio de la acción y la incertidumbre por conocer qué se ocultaba detrás de la trama de Manifiesto.

Melissa Roxburgh protagonizó un papel clave en la historia de Jeff Rake, como la exagente de policía que persigue sus instintos hasta dar con las incógnitas que rodean a los 191 pasajeros del vuelo 828 de Montego Air. La actriz será la nueva cara de una película que acaba de aterrizar en Netflix y que ya lidera el ranking del streaming en la Argentina.

Se trató de Jaula mental (Mindcage, por su título original), una película con poco más de una hora y media de duración que sembró la intriga en el espectador desde el minuto uno. Este thriller psicológico se estrenó en 2022 de la mano del director italiano Mauro Borrelli y, recientemente, llegó a Netflix para posicionarse como líder en el ranking del país; junto a la nominada a los Premios Oscar La sociedad de la nieve, 60 minutos o Lift: un robo de primera clase.

La actriz de Manifiesto protagoniza la exitosa película IMDb

Jake Doyle y Mary Kelly son dos detectives de homicidios que se sumergen en una investigación para encontrar a un asesino que aterroriza las calles bajo su jurisdicción. Pero, para dar con él, se ven obligados a pedirle ayuda a un criminal serial, conocido como The artist. Además de por Roxburgh, el film fue protagonizado por Martin Lawrence y John Malkovich y recordó a muchos al clásico de El silencio de los inocentes (1991).

John Malkovich interpreta a "The artist" IMDb

La serie del streaming en la que aparece Melissa Roxburgh

Melissa Roxburgh protagonizó dos grandes éxitos en Netflix. Primero, Manifiesto, con su papel de Michaela Stone, y, recientemente, volvió a sumergirse en el papel de investigadora para consagrar una serie que se situó rápidamente en el podio del streaming, Jaula mental.

Además, la actriz apareció en una producción que asombró a todos. Se trató de la serie de Quantum Leap (Salto cuántico), la historia que relató cómo el Dr. Ben Song consiguió adentrarse en las diferentes líneas temporales, más de dos décadas después de que lograra hacerlo el Dr. Sam Becket.

Melissa Roxburgh apareció en el primer episodio de la segunda temporada IMDB

La serie, protagonizada por Raymond Lee, aterrizó con su segunda temporada el 4 de octubre de 2023 en Prime Video. En la ficción, Melissa Roxburgh dio vida a Ellen Grier y debutó en el primer episodio de esta entrega, titulado This took too long!.

