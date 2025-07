Lindsay Lohan explicó por qué dejó Hollywood y empezó una nueva vida en Dubái

Lindsay Lohan está por estrenar Otro viernes de locos, la secuela de Un viernes de locos, junto a Jamie Lee Curtis. En este marco, dio una entrevista a Live with Kelly and Mark para promocionar el film y reveló detalles de su vida privada. “Vivo una vida muy normal”, dijo sobre su rutina en Dubái.

La actriz tiene un hijo de dos años junto a su esposo Bader Shammas (Foto: Instagram @lindsaylohan)

En el programa de entrevistas de Estados Unidos, que es co-conducido por Kelly Ripa y su esposo Mark Consuelos, la actriz de 39 años se sinceró sobre su vida privada. “Estoy muy lejos de Hollywood y vivo una vida muy normal”, aseguró. Lo que más destacó de su día a día allí es que no la siguen los paparazzi. “No tengo que preocuparme por si no puedo ir a comer a este sitio porque alguien le va a sacar una foto a mi hijo. Me siento muy segura”, expresó.

Ante la consulta de la periodista de si es legal tomar una foto a otra persona, la actriz respondió: “No lo es. Ni siquiera podés sacarle una foto a otra persona si estás en un restaurante, tenés que pedírselo. Lo cual es una gran diferencia. La privacidad es clave en Dubái". Luego, el presentador le consultó si encontró “buena pizza” en el país. “No como en Nueva York”, aseveró.

La actriz también habló sobre su rol de madre y cómo vive en Dubái

Cabe destacar que, Lindsay se mudó a Dubái en 2014. Años después, precisamente en noviembre de 2021, la actriz de Herbie a toda marcha recurrió a Instagram para anunciar su compromiso con el financista Bader Shammas. Allí lució su anillo de diamantes mientras posó con su nuevo prometido y escribió: “Mi amor. Mi vida. Mi familia. Mi futuro”. La pareja finalmente se casó en 2022.

Otro de los temas de los que hablaron en la entrevista fue su nueva faceta como madre, la cual inauguró hace dos años, con la llegada de Luai Shammas. La presentadora recordó que la última vez que estuvo en el programa, acababa de casarse y apenas hablaba de la posibilidad de formar una familia. En esta ocasión, Lindsay describió la maternidad como “lo mejor del mundo”.

Lindsay no mostró en redes sociales la cara de su hijo; solo sube fotos de la parte de atrás para mantener su privacidad (Foto: Instagram @lindsaylohan)

Además, contó, entre risas, que su hijo está en plena “fase de dinosaurios” y que su rutina matutina cambió con el tiempo. Ahora se toma un momento para sí misma con un té y escribir en su diario de gratitud antes de empezar el día con él. Aunque recibe muchos consejos sobre la crianza, la actriz concluyó que la experiencia de cada padre es única y que realmente se aprende sobre la marcha.

Con respecto al film, la secuela se ubica años después de los eventos de la primera película. Anna ahora es adulta, está comprometida y tiene una hija adolescente llamada Harper. Justo cuando está por casarse, ocurre otro inesperado intercambio de cuerpos, pero esta vez no solo entre madre e hija: también se ven involucradas Harper y Lily, la hija del futuro esposo de Anna.

La esperada secuela de Otro viernes de locos se estrenará el próximo 7 de agosto, a más de 20 años de su estreno (Foto: Instagram @lindsaylohan)

Esto desata un caos familiar multigeneracional, con secretos revelados, enredos emocionales y situaciones absurdas que obligan a todos los personajes a ponerse en los zapatos del otro —literalmente— para poder entenderse mejor.

El elenco está encabezado por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, quienes retoman sus icónicos papeles como Tess y Anna Coleman. A ellas las acompañan Julia Butters como Harper, la hija adolescente de Anna, y Sophia Hammons como Lily, la hija del prometido de Anna. También forman parte del reparto Chad Michael Murray (Jake, el exnovio de Anna), Mark Harmon (Ryan, el prometido de Tess en la original), y Rosalind Chao (Pei Pei, la dueña del restaurante chino).