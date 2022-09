Lizy Tagliani chocó en la autopista cuando iba al teatro: “Quedamos en el medio, gracias a Dios estamos bien”

escuchar

Este jueves, Lizy Tagliani chocó en la autopista Quilmes-La Plata, mientras conducía rumbo al teatro Lola Membrives, donde protagoniza Los Bonobos. Desde LAM (América), Ángel de Brito, Yanina Latorre y Pía Shaw dieron precisiones de lo que ocurrió esta tarde y la humorista subió un video luego en sus redes en donde llevó calma a sus familiares y amigos.

“No le pasó nada, le escribí y no me contesta. Yo entiendo que volvería de grabar para su casa, en la hora más caótica del tráfico y se produjo ese choque en cadena”, señaló Yanina Latorre en el comienzo del programa. Sin embargo, el conductor tenía dudas de si fue volviendo a su hogar: “Es probable que yendo al teatro porque hoy la escuché en algún lado, que estudiaba todo el día y que no tenía grabación de la máscara. Será yendo a su casa o yendo al teatro”, analizó. Después confirmó que era cuando iba a hacer la función.

Desde LAM (América) confirmaron el choque de Lizy Tagliani

“Para mi sí, acabo de chequear con gente del teatro: 20:30 horas es la función. Todavía Lizy no llegó, está por llegar, pero la función, por el momento se hace”, indicó Pía Shaw luego de mirar el celular. No obstante, todos afirmaron que la investigadora de ¿Quién es la máscara? (Telefe) se encuentra en buen estado de salud, que el choque fue mínimo y que salió del vehículo a hablar con los otros conductores cuando se produjo el incidente.

En las imágenes que difundieron en el programa, se pueden ver tres vehículos en fila, algunos oficiales de tránsito y a Lizy Tagliani hablando con los conductores, mientras se reanuda la circulación en la autopista. “Ahí está Lizy que se la ve bien y el otro auto que se la puso fuerte (...) se ve que el otro conductor se comió al que venía adelante”, señaló Ángel de Brito y Latorre acotó: “Ella no se golpeó, salió y habló”.

Lizy Tagliani habló con sus seguidores de Instagram tras el choque automovilístico

Por su parte, Lizy Taglini subió un reel en Instagram y explicó lo sucedido a sus más de 6 millones de seguidores. “Hola a todos, ya llegué al teatro un poco asustada, debo reconocer, pero bien”, introdujo la conductora de televisión y agregó: “Quiero agradecer a todos los que me mandaron un mensajito. Después voy a contestar, veníamos por la autopista, de repente frenaron autos adelante, nosotros frenamos y sentimos que los de atrás chocaron hasta formarse un choque adelante en cadena”.

“Veremos ahora, ya llegué al teatro y Sebastián (su novio) está haciendo lo que corresponde con los trámites y las denuncias”, concluyó Tagliani, mientras su maquilladora la producía para la función nocturna de Los Bonobos.

Lizy Tagliani filtró el mensaje que le envió Paula Chaves tras su beso con Pedro Alfonso

Desde su debut en la pantalla chica, ¿Quién es la máscara? (Telefe) se convirtió en uno de los programas más debatidos en las redes sociales, no solo por su tan bizarro como entretenido contenido, sino también por los cómicos cruces entre los integrantes. La noche del martes no fue la excepción y, ya cerca del final, Lizy Tagliani protagonizó una apasionada escena con Pedro Alfonso, quien debió revelar su identidad al quedar afuera de la competencia. Poco después, la humorista mostró en su perfil de Instagram el amenazante mensaje que recibió de Paula Chaves, la esposa del productor televisivo.

Alfonso, quien atravesó gran parte de la competencia disfrazado de un gigantesco pavo real bautizado como Salvador, dejó todo en el escenario al interpretar “Dance Crip” de Trueno y, poco después, demostró su gran rango artístico con “Tacones Rojos” de Sebastián Yatra. Sin embargo, el público decidió que él era el perdedor.

El beso de Lizy Tagliani y Pedro Alfosno en ¿Quién es la máscara?

Luego de mucho suspenso, se quitó la gigantesca careta y se mostró muy sonriente, mientras todos los presentes gritaban desenfrenadamente. Acalorado, pero conforme, expresó: “Nunca había cantado, pero me gustó, canté mejor de lo que esperaba. Me animé y me gustó. Mi hija Oli es fanática y no tiene idea que estoy acá, se están enterando ahora”.

Horas más tarde, Tagliani compartió con sus miles de seguidores el mensaje que recibió de la esposa y madre de los hijos del protagonista de Socios por accidente. En un posteo, subió la captura de un chat de WhatsApp en donde Chaves le decía “zorrita” junto a una foto que los mostraba dándose un pico. En la descripción, agregó: “Bueno hay gente que no sabe perder, estoy siendo amenazada”. Y, tras sumar una larga carcajada, etiquetó a su amiga.