El lunes 12 de septiembre a las 22.30, llegará a Telefe una nueva propuesta musical que intentará ocupar el lugar en el prime time que, hasta ahora, tenía La Voz Argentina. Luego de que el reality conducido por Marley presente un ganador esa misma noche, ¿Quién es la máscara? realizará su tan esperado debut. Pero, a días de que llegue la fecha indicada, el ciclo quedó envuelto en una larga lista de polémicas. Después de que trascendieran las supuestas tensiones entre Natalia Oreiro -la conductora- y Wanda Nara -integrante del jurado-, desde LAM (América) informaron que habría otros dos jueces en guerra.

¿Quién es la máscara?: Aseguran que hay tensión entre Roberto Moldavsky y Lizy Tagliani

Hace un par de años, Telefe pareció encontrar la fórmula perfecta para mantenerse como líder en el rating de la franja nocturna. Con producciones como MasterChef Celebrity, La Voz Argentina y Bake Off Argentina logró ganarse el favoritismo de la exigente audiencia. A este conjunto de realitys importados se le sumará uno nuevo que promete ser un éxito asegurado.

¿Quién es la máscara? es un concurso en donde participarán diversas celebridades, quienes tendrán que demostrar sus habilidades musicales frente a un grupo de jueces. Sin embargo, el objetivo no será que juzguen cuan bien cantan, sino descubrir de quien se trata ya que, los participantes, estarán enmascarados y deberán hacer lo posible por proteger su identidad.

Con la conducción a cargo de Natalia Oreiro y grandes figuras en el panel de jueces -Lizy Tagliani, Wanda Nara, Roberto Modlavsky y Karina “La Princesita” Tejeda-, el ciclo generó muchas expectativas. No obstante, a días de su estreno, quedó envuelto en múltiples escándalos.

El primero lo informaron desde LAM, en donde Yanina Latorre aseguró que había descontento tanto de parte del canal como de la conductora por ciertas actitudes de Wanda Nara. Según explicaron, la empresaria se ausentó de varias grabaciones y no estará en el país el día del estreno, ya que coincidió con su mudanza a Turquía causada por el traslado de Mauro Icardi del PSG al Galatasaray turco.

Wanda Nara se mudó a Turquía junto a toda su familia instagram @wanda_nara

Aunque esto dio mucho de que hablar, tanto Oreiro como Nara salieron a desmentirlo e incluso la intérprete de “Corazón Mentiroso” aseguró que, en el estudio, no hubo ningún problema. Con la finalización de esta primera crisis, surgió otra.

El viernes por la noche, el equipo de ¿Quién es la máscara? se convirtió nuevamente en tema de debate en el ciclo conducido por Ángel de Brito, rol que actualmente ocupa Pía Shaw. Esta vez fue Fernanda Iglesias quien reveló que existirían ciertas tensiones entre dos de los integrantes del jurado: Roberto Moldavsly y Lizy Tagliani, quienes ya habían trabajado juntos en Trato Hecho (Telefe).

Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky trabajaron juntos en Trato Hecho Telefe

De acuerdo a la periodista, fue en dicho programa en donde nacieron los roces. “Los que no se bancan son Lizy y Moldavsky. Ellos trabajaron juntos, ella conducía y él hacía la parte de humor. Pero ella no lo dejaba hablar y eso se notaba mucho en las redes, todo el mundo sentía que él estaba de más. Y Lizy sentía lo mismo”, detalló. Y aclaró: “Y desde ahí no se bancan, pero no es que están todo el día peleándose”.

Aunque todas las angelitas estuvieron de acuerdo con que ninguno de los involucrados iba a salir a confirmar o a desmentir estas versiones, aseguraron que será el público el que decida si hay enemistad o no al ver cómo se comportan en su nuevo programa.