Rating: el sorpresivo número de Telefe la noche en que MasterChef le cedió su espacio al Martín Fierro del Streaming

Desde que Olga y Telefe anunciaron que iban a transmitir la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro del Streaming, las polémicas estallaron una atrás de la otra.

El primer desacuerdo fue por la conformación de las ternas, luego decidieron anunciarlas todos juntos en un mismo horario y nadie le comunicó a la gente de Luzu sobre el tema. Finalmente, la gota que rebalsó el vaso fue que el canal de los hermanos Luis y Bernanda Cella decidieron cobrar para que el público vote por la mejor comunidad. Rápidamente, Nicolás Occhiato se diferenció y le pidió a sus seguidores que no lo hagan; lo mismo hizo Mario Pergolini y también marcaron sus diferencias Ángel de Brito y Pedro Rosemblat.

En este contexto se realizó la primera ceremonia de los premios que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, de la mano de Luis Ventura, que no quedó afuera de la polémica. El presidente de Aptra criticó fuertemente a Occhiato y acusó a Pergolini de “escupir el asado”. Lo cierto es que, más allá de las internas, todos dijeron presente en la fiesta que comenzó pasadas las 18.30 con transmisión de Olga, con una previa especial, conducida por Pollo Álvarez.

Damián Betular y Paula Chaves, conductores de la ceremonia Gerardo Viercovich - LA NACION

El canal de streaming era seguido por 10.900 usuarios y trepó a 43.000 antes de las 19.30, cuando comenzó la emisión conjunta con Telefe, desde la alfombra negra, con 4.6 puntos de rating. Tres duplas aportaron su estilo y energía a la previa, le dieron la bienvenida a los nominados: Nacho Elizalde y Luli González, Marti Benza junto a Gastón Edul y La Reini con Tefi Russo. Mientras que el canal de Olga subió a 95.000 personas, Telefe se mantuvo en la franja con 4.2 puntos, detrás de Spiderman, en eltrece, que lideró con 4.4. Minutos antes del comienzo de la ceremonia subió a 5.8 puntos y pasó a liderar la noche, mientras que 137.000 usuarios la siguieron por el canal de streaming.

Impulsados por Aptra, estos premios reconocieron a las mejores producciones del universo digital de 2025, destacando el trabajo de creadores, programas y plataformas que redefinieron la forma de comunicar y conectar con las audiencias. Las votaciones de esta primera edición para elegir el ganador de cada terna, estuvieron a cargo de un comité integrado por los socios de la asociación, junto con los directores creativos de canales de streaming nominados y directivos de algunas de las principales plataformas relacionadas al mundo digital.

Desde temprano había una cierta expectativa por la pelea mediática que tuvieron, previo a la fiesta, La Reini con Homero Pettinato. La expareja se dijo de todo en redes sociales con acusaciones y pases de factura de ambos lados. “Me podrán decir lo que quieran pero mentiroso no soy. Fue un episodio triste, muy feo, no soy wandanarezco”, dijo el conductor de Olga, mientras que Sofía Gonet no hizo ninguna declaración sobre el tema.

Pasadas las 21.15 comenzó la entrega de premios conducida por Paula Chaves y Damián Betular con un piso de 5,5 puntos y 134.000 en Olga en vivo. Luis Ventura, presidente de Aptra, les dio la bienvenida a los nominados, con un atuendo muy particular. “El Martín Fierro es la posibilidad de compartir, disentir, criticar y opinar en un país libre. Por eso estamos acá para cerrar esta temporada para empezar a entregar el premio a un sistema diferente de comunicación como el streaming. Por más que nos pongan piedras en el camino vamos a seguir generando Martin Fierros para que se valore a los profesionales”.

Durante la primera hora de transmisión, la pantalla de Telefe llegó a los 8 puntos, mientras que Olga en vivo marcaba 190.000. Entre los ganadores estuvieron Yoyi Francella en coconducción femenina; figura humorística femenina, Momi Francella; mejor programa informativo, La mañana de Infobae y Segurola y Habana, de Julia Mengolini; figura humorística masculina, Martín Garabal; Flavio Azzaro como voz deportiva y Sebastián de Caro como mejor columnista. La dupla de la polémica, mejor comunidad votada por el público, la ganó Luzu TV, a pesar del pedido de su líder que no los votaran.

Producto de la extensión de la ceremonia que siguió hasta pasada la medianoche cuando la transmisión del Conicet ganó el Martín Fierro de oro, el rating tocó los 5.1. La marca máxima de la noche fue de 9.2 puntos, números muy por debajo de la media de Telefe con Masterchef Celebrity, mientras que Olga en vivo cosechó un pico de 224.000 usuarios.

El streaming creció de manera exponencial en los últimos años. Desde que Vorterix primero y Luzu después dieron los primeros pasos, se multiplicaron los canales y las propuestas. El tiempo y el público, con sus elecciones, dirán quiénes serán solo parte de una moda y quiénes llegaron para quedarse.