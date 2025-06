Llega la segunda parte de La Red Social, la película que narra la historia de Mark Zuckerberg

Tras varios años de sugerir una posible secuela de la película ganadora del Oscar, La Red Social, el guionista y productor Aaron Sorkin parece haber encontrado el enfoque adecuado para una secuela y confirmó que el film que él mismo dirigirá está en desarrollo con Sony Pictures. Hasta el momento, no se sabe si Jesse Eisenberg volverá a encarnar a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook.

Según informó el medio especializado Deadline, Sorkin fue confirmado como director de La Red Social Parte II bajo la compañía Sony Pictures. Aunque se la denomina “parte dos”, los productores afirmaron que no se trata de una secuela directa, sino de una continuación temática de la película original, que relataba los orígenes de lo que se convertiría en la red social más grande del mundo.

Este nuevo proyecto está en desarrollo con Todd Black, Peter Rice, Stuart Besser y el propio Sorkin como productores. Según adelantaron, el guion original de Sorkin para esta nueva cinta se basa en The Facebook Files, una serie de artículos publicados por The Wall Street Journal en octubre de 2021 donde revelaron el funcionamiento interno de Facebook y los múltiples daños ocasionados por la plataforma en distintos contextos.

"La Red Social" tuvo como protagonista a Jesse Eisenberg, que hizo el papel de Mark Zuckerberg AFP, AP Y SONY PICTURES

La Red Social, estrenada en 2010 por Sony Pictures, fue un gran éxito tanto de crítica como de taquilla y recaudó más de 226 millones de dólares a nivel mundial. Obtuvo ocho nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, y ganó tres estatuillas, entre ellas Mejor Guion Adaptado para Sorkin.

Desde entonces, Sorkin manifestó en varias oportunidades su interés en realizar una continuación, aunque no había encontrado un enfoque adecuado. Tras los eventos del 6 de enero de 2020, cuando fue atacado el Capitolio de Estados Unidos, el guionista encontró nueva inspiración, y en una entrevista el año pasado declaró que creía que Facebook tuvo un papel central en lo ocurrido.

La película no tratará sobre ese incidente político estadounidense, sino que abordará el impacto de Facebook en la elección de 2020, su influencia sobre adolescentes y niños, la promoción de la violencia y su rol en otros países fuera de Estados Unidos.

Mark Zuckerberg está en el ojo de la tormenta desde varios años por su trabajo Julia Demaree Nikhinson - AP Pool

Aunque el filme original fue dirigido por David Fincher, esta vez Sorkin se hará cargo de la dirección, tras haber ganado experiencia con títulos como Molly’s Game, The Trial of the Chicago 7 y Being the Ricardos.

Todavía no hay fecha de inicio de rodaje, pero las fuentes indicaron a Deadline que ya hay varios acuerdos cerrados y los esfuerzos ahora se enfocarán en armar el elenco. Se espera que los representantes más influyentes de la industria muevan rápidamente sus fichas para conseguir papeles en esta esperada producción, donde en la película original brillaron actores como Eisenberg, Andrew Garfield y Justin Timberlake, entre otros.

En cuanto a Eisenberg, que fue nominado al Oscar por interpretar al fundador de Meta, aún se desconoce si tendrá un papel importante en esta nueva historia, ya que últimamente se dedica más a la dirección de películas. Puede que Sorkin haya hablado con él para retomar el personaje, pero es probable que muchos protagonistas del primer film no regresen. Parece difícil imaginar una película sobre Facebook sin la presencia de su creador Zuckerberg, pero en el cine todo puede suceder.