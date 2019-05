La hija de Diego y Yanina Latorre se refirió al escándalo antes de debutar en el Súper Bailando. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Lola Latorre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de mayo de 2019 • 10:00

Lola Latorre visitó Pampita Online para hablar de su inminente debut en el Súper Bailando y el escándalo que rodeó a su familia al hacerse pública la infidelidad de su padre, Diego Latorre , con Natacha Jaitt fue un tema inevitable.

"El límite en su momento fue la gente. Todo lo que estaba pasando era de mi casa para adentro, pero era inevitable ver un comentario, que alguien te pregunte por la calle. O en el colegio: el primer día llegué y todo el mundo me miró", reveló sobre la experiencia vivida en 2017. "Fue lo peor que me pasó. Con el tiempo se fue curando todo, yo fui cambiando mi mentalidad".

Sobre cómo atravesó el momento en la intimidad del hogar Latorre, Lola reveló que no necesitó terapia y que logró perdonar a su padre, aunque no pudo entenderlo. "Fue la primera vez que mi papá lloró conmigo", confesó.

La joven de 18 años también se refirió a Yanina , su madre. "La gente la ve a ella como 'mala', supuestamente, y no la ven como mamá. En ese momento ella me ayudó mucho", reveló.

"Yo no hablaba con otra persona. No podía hablar con mis amigas, no podía hablar con nadie y ella fue la única. Llegaba a mi casa, me ponía a llorar y ella era la única persona con la que podía tener una charla. Me contenía un montón", concluyó con cariño.