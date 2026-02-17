Sonia Zavaleta fue mamá por segunda vez y las Trillizas de Oro ya tienen 21 nietos

La familia de las Trillizas de Oro volvió a agrandarse una vez más. Sonia Zavaleta, hija de María Emilia Fernández Rousse, fue mamá por segunda vez y le dio la bienvenida a Rosa, la nieta número 21 de las Trillizas de Oro. La noticia se conoció a través de un posteo de la orgullosa abuela en Instagram, donde compartió una tierna imagen de la recién nacida junto a un mensaje cargado de emoción: “En el mes del amor llegó Rosa“. La publicación se llenó rápidamente de comentarios y felicitaciones de seguidores, amigos y figuras del espectáculo que celebraron la llegada de la nueva integrante del clan.

La primera foto de Rosa, la nieta más pequeña de Las Trillizas de Oro (Foto: Instagram @lastrillizasoro)

Sonia, la hija menor del matrimonio entre María Emilia y el polista Clemente Zavaleta, ya era mamá de Enero, de 2 años, fruto de su relación con Isidro Escalante. Con el nacimiento de Rosa, la familia suma una nueva generación que mantiene vivo el legado de uno de los apellidos más reconocidos del ambiente artístico.

Durante el último tramo del embarazo, Sonia debió realizar reposo por indicación médica desde diciembre para resguardar la salud de ambas. Acompañada de cerca por su entorno, atravesó esa etapa con cuidados especiales, que decidió dar a conocer a través de sus redes sociales. “Con toda la ilusión y el amor con el que vengo trabajando, tengo que cancelar mi show por motivos de salud. Quise hacer todo, llegar a todo, sostener todo... y mi cuerpo me pasó factura”, había comenzado a contar en una publicación en la que sumó una imagen de ella misma sentada en una silla de ruedas en la sala de espera de una clínica privada.

Sonia atravesó un complicado embarazo por el que debió suspender sus shows (Foto: Captura de pantalla de Historias de Instagram @soniazavaleta)

“Ahora necesito escucharme, frenar y priorizar mi bienestar. No es fácil, porque este proyecto me llenaba de emoción, pero estoy aprendiendo que también es valioso saber cuándo parar. Gracias por el cariño, por acompañarme siempre y por entender que, a veces, el camino también incluye hacer una pausa. Voy a volver cuando esté bien, con más fuerza y más verdad que nunca. Los quiero”, remarcó por entonces.

Superado ese período, pudo disfrutar de algunos días de descanso en la playa junto a su familia antes del parto. El nacimiento ocurrió a comienzos de febrero y, según trascendió, tanto la madre como la beba se encuentran en perfecto estado de salud y rodeadas de afecto.

¿Quién es Sonia Zavaleta?

Sonia creció en una familia atravesada por el arte y fue ese incentivo lo que la hizo querer descubrir su propio camino. De formación artística, estudió Letras y pasó por el UNA. Durante una estadía en París, trabajó como limpia baños y cocinó para poder asistir a los ensayos del prestigioso Théâtre du Soleil, la compañía dirigida por Ariane Mnouchkine, una experiencia que marcó su vocación.

Sonia es la hija de María Emilia Fernández Rousse y Clemente Zavaleta (Foto: Instagram @soniazavaleta)

Con el paso del tiempo, amplió su perfil profesional y en plena pandemia decidió estudiar marketing. En el último año presentó su primer disco, titulado Mambos y llantos, un proyecto personal con el que dio un nuevo paso en su carrera como cantante solista. En redes sociales cuenta con más de 30 mil seguidores, a quienes les comparte momentos de su vida como madre y artista multifacética.