Este domingo 23 de marzo el clima no será el más esperado para el Lollapalooza 2025. Por eso, la producción del festival anunció en sus redes sociales que, ante la probabilidad de lluvias, es recomendable llevar ciertos elementos para protegerse del temporal.

Justamente el sábado por la noche, uno de los recitales más esperados tuvo que cancelarse por la aparición de rayos. Se trató del show de Zedd, quien tuvo que cancelar su presentación, en medio de una evacuación general del predio en San Isidro, donde se celebra el Lollapalooza. En sus redes sociales, el artista afirmó que “estaba desconcertado”: “Mi equipo y yo trabajamos muy duro para el show de esta noche...”, afirmó y luego explicó que la producción tuvo que evacuar a los asistentes del Hipódromo debido al temporal. “Estamos trabajando en una nueva fecha”, comunicó Zedd.

Lollapalooza 2025: último día Lucas Ignacio Mangi - LA NACION

Lollapalooza 2025: las recomendaciones por el día de lluvia, este domingo 23 de marzo

Esta mañana, la producción del Lollapalooza Argentina 2025 posteó una historia en redes sociales donde explicó que probablemente este domingo será un día lluvia y que, para ello, es recomendable tomar algunas precauciones.

El posteo por el temporal que se espera hoy en Buenos Aires Lollapalooza

En particular, destacaron llevar botas y pilotos impermeables para evitar algunas posibles afecciones por el agua y el clima más fresco. Además, resaltaron que a este evento no se puede entrar con paraguas, ya que ese es uno de los objetos no permitidos. Es importante destacar que, una buena idea, puede ser llevar una muda extra de ropa en una mochila pequeña.

Otros elementos con los que se puede entrar son:

Termos reutilizables (plástico máximo de 600 cm vacío)

Celulares

Tapones para oídos

Gorras o sombreros

Riñoneras o mochilas (hasta 30 x 30 cm)

Anteojos de sol

Encendedores pequeños

Perfumes (hasta 100 ml)

Bloqueador solar (hasta 100 ml)

Polvo maquillante o gloss

Cámaras digitales (pequeñas y con lente fijo)

Coches de bebé

Medicamentos y alimentos especiales (bajo prescripción médica, con receta y acreditado con DNI)

Cinturón con hebilla chica

Repelente para insectos (hasta 100 ml)

Batería recargable para celular

Largavistas

Productos de higiene personal (hasta 100 ml)

Piloto impermeable

Lollapalooza 2025 Lucas Ignacio Mangi - LA NACION

Por otro lado, no se puede pasar con:

Armas de fuego o explosivos (munición, fuegos artificiales o bengalas incluidos)

Elementos punzantes

Líquidos inflamables (gasolina, pintura, carga de gas)

Mochilas grandes

Aerosoles (lapiceras o latas de pintura)

Selfie stick

Paraguas

Handys

Alimentos y bebidas (de más de 100 ml)

Computadoras

Drones

Cualquier tipo de sustancia ilegal

Pistolas de agua u objetos similares

Rayos o punteros láser

Vehículos de cualquier tipo

Carpas o sillas de cualquier tipo

Cadenas largas o con picos

Instrumentos musicales

Bocinas de aire comprimido

Termo con líquido caliente

Peluches

Equipo profesional de foto

Bebidas alcohólicas o energéticas

Banderas con palos

Vale aclarar que el festival permite el alquiler de lockers de distintas dimensiones, desde el sitio web de la ticketera.

El listado de objetos permitidos para el Lollapalooza

Qué dice el pronóstico del tiempo para el domingo

El festival que tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro tuvo, en su mayoría, buen tiempo. En el detalle, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) destaca que hoy no habrá esa suerte:

Domingo 23: el SMN anuncia lluvias aisladas, con vientos moderados provenientes del sur y una baja en la temperatura, con 25°C de máxima y 20°C de mínima.

Lollapalooza Argentina 2025: el line up completo del domingo

Escenario Flow

12.45 a 13.30 Estratósfera

14.15 a 15.00 Lara Project

15.45 a 16.45 Chita

17.45 a 18.45 Girl in Red

19.45 a 20.45 Benson Boone

22.00 a 23.30 Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo - Drivers License

Escenario Samsung

13.30 a 14.15 Francisco Victoria

15.00 a 15.45 Marina Reche

16.45 a 17.45 Michael Kiwanuka

18.45 a 19.45 Nathy Peluso

20.45 a 22.00 Tan Bionica

23.30 a 00.45 RÜFÜS DU SOL

Escenario Alternative

12.45 a 13.30 Lichi

14.15 a 15.00 BB Asul

15.45 a 16.45 Little Jesus

17.45 a 18.45 Fontaines D.C.

19.45 a 20.45 Rawayana

22.15 a 23.15 Caribou

Escenario Perry´s

13.15 a 14.00 Deyco

14.15 a 15.00 Lil Pani

15.15 a 16.45 Central Norte Crew

17.15 a 18.15 Aron

18.30 a 19.30 El Malilla

19.45 a 20.45 Disco Lines

21.15 a 22.15 JPEGMAFIA

22.30 a 23.30 James Hype

Kidzapalooza

14.00 a 14.45 Cuentos Faboulantásticos

15.00 a 15.45 Arjaus Crew-Angie Saiegh

16.00 a 16.45 Había Otra Vez

17.00 a 17.45 School of Rock

18.00 a 18.45 Los Mellis

19.00 a 19.45 Nilocos

20.00 a 20.45 Topa

Cómo sacar la plata de la pulsera del Lollapalooza

Cómo sacar la plata de la pulsera del Lollapalooza Lucas Ignacio Mangi

La respuesta de cómo sacar la plata de la pulsera del Lollapalooza varía según si la persona cargó dinero en el sistema cashless dentro del festival o a través de la web. De todas maneras, ambos procesos empiezan a partir del próximo 31 de marzo, por lo que no es posible retirar el dinero en el mismo Hipódromo de San Isidro, sino que hay que aguardar a los plazos provistos por la organización.

En caso de que la carga se haya realizado dentro del predio , las personas deberán solicitar la devolución a partir del 31 de marzo hasta el 25 de abril en la boletería del predio La Rural , ubicado en la avenida Santa Fe 4201, de lunes a viernes de 12hs a 19hs.

, las personas deberán solicitar la , ubicado en la avenida Santa Fe 4201, de lunes a viernes de 12hs a 19hs. En cambio, las personas que realizaron la carga online pueden solicitar el reembolso a partir del 31 de marzo hasta el 25 de abril presionando el botón de “Devolución”.

Según aclaran desde la organización, “los tiempos de acreditación del dinero dependen del banco y el método de pago”, por lo que se recomienda seguir la página personal de home banking para asegurarse de la reintegración de los fondos.