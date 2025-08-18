Qué papel tiene Lorena Vega en En el barro
La actriz integra el elenco principal de la producción de Sebastián Ortega, que expande el universo de El Marginal; la trama se centra en un grupo de reclusas en una cárcel de mujeres
- 4 minutos de lectura'
Lorena Vega es una de las protagonistas de En el barro, la nueva serie de Sebastián Ortega que se estrenó en Netflix el pasado 14 de agosto. La ficción, que expande el universo de El Marginal, se ambienta en una cárcel de mujeres llamada “La Quebrada” y explora los vínculos y conflictos de un grupo de reclusas.
Cómo es el personaje de Lorena Vega en la serie En el Barro
Lorena Vega, quien se destacó como la psicóloga de Griselda Siciliani en Envidiosa, interpreta a “La Zurda”, una mujer decidida que cumple condena por trata de personas. Su personaje maneja un sector completo del penal y busca disputarle el poder a María, una reclusa que fue su antigua protectora y de la cual se independizó. La historia de “La Zurda” se remonta a su juventud. Ella se enamoró de Lalo, quien se convirtió en su proxeneta. Lalo regentaba un prostíbulo junto a su hermana, Victoria.
El personaje de Vega cayó en la adicción a las drogas. Lalo y Victoria la ayudaron a superarla, lo que profundizó la relación entre los tres. Una denuncia por trata de personas llevó a su detención. Lalo consiguió una pena leve y recuperó la libertad rápidamente. “La Zurda” y su cuñada Victoria cumplen su condena juntas en “La Quebrada”.
En qué consiste la trama de En el Barro
La serie se desarrolla en la cárcel de mujeres “La Quebrada”. La historia se enfoca en cinco mujeres. Ellas crean un lazo único después de un accidente mortal. La corrupción y las luchas de poder dentro del penal amenazan con destruir esa unión. Es una producción cruda y dramática, en línea con el estilo de El Marginal.
La conexión entre ambas ficciones se establece a través del personaje de Gladys Guerra. Ella es conocida como “La Borges”. Este personaje ya apareció en El Marginal como la pareja de Mario Borges. En la nueva historia, ella termina en la cárcel y se convierte en el eje central. Su presencia conecta los dos universos narrativos y aporta una perspectiva femenina al mundo carcelario, antes explorado desde una mirada masculina.
Quiénes completan el elenco de la serie
El reparto de la serie se divide entre un elenco principal femenino y un nutrido grupo de actores en roles secundarios.
Elenco principal:
- Ana Garibaldi
- Valentina Zenere
- Rita Cortese
- Carolina Ramírez
- Ana Rujas
Elenco secundario:
- Marcelo Subiotto
- Camila Peralta
- Érika de Sautu Riestra
- Martín Rodríguez
- Silvina Sabater
- Carla Pandolfi
- Payuca
- Tatu Glikman
- Juan Gil Navarro
- Justina Bustos
- Juana Molina
Qué participaciones especiales tiene En el barro
La serie también presenta participaciones especiales que generaron alta expectativa. La actriz María Eugenia “La China” Suárez se sumó a la producción, aunque su personaje entrará en escena en la segunda temporada, aún no disponible. Ella adelantó en sus redes sociales un cambio de look para interpretar a una de las reclusas.
Otro de los atractivos es el debut actoral de la cantante María Becerra, considerada una de las revelaciones de la tira. Sebastián Ortega contó cómo se gestó su incorporación. “Nos llamó y nos dijo que quería participar porque es fanática de El marginal. Nos sorprendió a todos”, dijo Ortega en una charla con LA NACION.
El creador de la serie elogió su desempeño. “Tiene muchísimas condiciones. Se para bien, mira bien, dice bien. Y tiene una enorme sensibilidad en la mirada. Lo que tenía que hacer no era nada fácil y superó por completo mis expectativas. Además, aportó la cortina musical”, añadió.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Netflix
- 1
A los 81 años, murió el actor Alberto Martín tras una grave enfermedad
- 2
Víctor Laplace: la emoción que lo invade al recordar a Nélida Lobato, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans
- 3
Homo Argentum superó los 400.000 espectadores y se convirtió en la película argentina más vista del año
- 4
Virginia Gallardo candidata. Reina del Carnaval y la Naranja, el cruce con Kiciloff, las clases particulares con Milei y la tapa de Playboy