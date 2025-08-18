Qué papel tiene Lorena Vega en En el barro

Lorena Vega es una de las protagonistas de En el barro, la nueva serie de Sebastián Ortega que se estrenó en Netflix el pasado 14 de agosto. La ficción, que expande el universo de El Marginal, se ambienta en una cárcel de mujeres llamada “La Quebrada” y explora los vínculos y conflictos de un grupo de reclusas.

Cómo es el personaje de Lorena Vega en la serie En el Barro

Lorena Vega, quien se destacó como la psicóloga de Griselda Siciliani en Envidiosa, interpreta a “La Zurda”, una mujer decidida que cumple condena por trata de personas. Su personaje maneja un sector completo del penal y busca disputarle el poder a María, una reclusa que fue su antigua protectora y de la cual se independizó. La historia de “La Zurda” se remonta a su juventud. Ella se enamoró de Lalo, quien se convirtió en su proxeneta. Lalo regentaba un prostíbulo junto a su hermana, Victoria.

El personaje de “La Zurda” cumple su condena en el penal “La Quebrada” junto a su cuñada (Foto: Netflix)

El personaje de Vega cayó en la adicción a las drogas. Lalo y Victoria la ayudaron a superarla, lo que profundizó la relación entre los tres. Una denuncia por trata de personas llevó a su detención. Lalo consiguió una pena leve y recuperó la libertad rápidamente. “La Zurda” y su cuñada Victoria cumplen su condena juntas en “La Quebrada”.

En qué consiste la trama de En el Barro

La serie se desarrolla en la cárcel de mujeres “La Quebrada”. La historia se enfoca en cinco mujeres. Ellas crean un lazo único después de un accidente mortal. La corrupción y las luchas de poder dentro del penal amenazan con destruir esa unión. Es una producción cruda y dramática, en línea con el estilo de El Marginal.

La conexión entre ambas ficciones se establece a través del personaje de Gladys Guerra. Ella es conocida como “La Borges”. Este personaje ya apareció en El Marginal como la pareja de Mario Borges. En la nueva historia, ella termina en la cárcel y se convierte en el eje central. Su presencia conecta los dos universos narrativos y aporta una perspectiva femenina al mundo carcelario, antes explorado desde una mirada masculina.

Quiénes completan el elenco de la serie

El reparto de la serie se divide entre un elenco principal femenino y un nutrido grupo de actores en roles secundarios.

Elenco principal:

Ana Garibaldi

Valentina Zenere

Rita Cortese

Carolina Ramírez

Ana Rujas

Ana Garibaldi, Valentina Zenere y Rita Cortese integran el elenco protagónico femenino Consuelo Oppizzi / Netflix

Elenco secundario:

Marcelo Subiotto

Camila Peralta

Érika de Sautu Riestra

Martín Rodríguez

Silvina Sabater

Carla Pandolfi

Payuca

Tatu Glikman

Juan Gil Navarro

Justina Bustos

Juana Molina

La trama central sigue a cinco mujeres que forjan un vínculo tras un accidente mortal Consuelo Oppizzi / Netflix - gentileza Netflix

Qué participaciones especiales tiene En el barro

La serie también presenta participaciones especiales que generaron alta expectativa. La actriz María Eugenia “La China” Suárez se sumó a la producción, aunque su personaje entrará en escena en la segunda temporada, aún no disponible. Ella adelantó en sus redes sociales un cambio de look para interpretar a una de las reclusas.

Otro de los atractivos es el debut actoral de la cantante María Becerra, considerada una de las revelaciones de la tira. Sebastián Ortega contó cómo se gestó su incorporación. “Nos llamó y nos dijo que quería participar porque es fanática de El marginal. Nos sorprendió a todos”, dijo Ortega en una charla con LA NACION.

El creador de la serie elogió su desempeño. “Tiene muchísimas condiciones. Se para bien, mira bien, dice bien. Y tiene una enorme sensibilidad en la mirada. Lo que tenía que hacer no era nada fácil y superó por completo mis expectativas. Además, aportó la cortina musical”, añadió.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.