La popular comedia de Netflix anunció la incorporación de nuevos artistas para sus próximos capítulos; la historia de Vicky continúa con más desafíos personales y profesionales
Netflix anunció la fecha de estreno y reveló un nuevo tráiler para la tercera temporada de Envidiosa. La producción argentina, protagonizada por Griselda Siciliani, presentará nuevas incorporaciones a su equipo artístico para los episodios venideros. El lanzamiento de la nueva entrega de la serie está programado para el 19 de noviembre.
Quiénes se suman al elenco en la tercera temporada de Envidiosa
La producción, creada por Adrián Suar y escrita por Carolina Aguirre, suma al humorista Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán, la actriz María Abadi y a la cantante Nicki Nicole como las principales novedades para su reparto. La artista rosarina debuta como actriz en esta ficción con un personaje llamado “Virtudes”.
Además de estas figuras, la serie contará con una lista de invitados especiales que incluye Agustina Suásquita, conocida como Papry, y José ‘El Purre’ Giménez Zapiola, quienes ya participaron de la segunda temporada. También aparecerán en algunos episodios la actriz Julieta Cardinali y el conductor Sebastián Wainraich.
De qué tratará la nueva entrega
La tercera temporada de la ficción se compone de diez episodios. En esta nueva etapa, el personaje de Vicky, interpretado por Griselda Siciliani, atraviesa un punto de inflexión en su vida después de superar algunas de sus inseguridades. Su relación con Matías, el personaje de Esteban Lamothe, se encuentra más estable, pero el vínculo trae un nuevo conjunto de desafíos.
La trama explora los celos, la maternidad y la presión por el éxito profesional como los ejes centrales de los conflictos de la protagonista. Lo que parecía una relación consolidada se transforma en una odisea emocional. Vicky debe luchar por sus propios deseos sin perder el equilibrio personal. Para enfrentar estos dilemas, ella continúa sus sesiones de terapia con Fernanda, el personaje a cargo de Lorena Vega que se convirtió en un fenómeno entre los seguidores de la serie.
El reparto principal que regresa y el anuncio oficial
El elenco estable de Envidiosa mantiene a sus figuras centrales para esta nueva etapa. Griselda Siciliani y Esteban Lamothe lideran el reparto. A ellos se unen nuevamente Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea y Marina Bellati. También continúan en sus roles Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman. Este equipo de actores retoma sus personajes para dar continuidad a las historias desarrolladas en las temporadas anteriores.
Netflix utilizó la cuenta de Instagram Che Netflix para comunicar la fecha del estreno. La publicación del 23 de octubre incluyó un video con adelantos de la nueva temporada. “Se vienen cositas en la vida de Vicky. La tercera temporada de Envidiosa llega a Netflix el 19 de noviembre”, indicaba el texto del posteo. Las imágenes del tráiler mostraban a Vicky vestida de novia y en otra escena con un cochecito de bebé por las calles de Buenos Aires.
Los protagonistas de la ficción reaccionaron al anuncio. Siciliani replicó el reel en sus stories de Instagram, mientras que Esteban Lamothe comentó la publicación con un emoji de corazón. La noticia generó una respuesta positiva de los usuarios. Los comentarios de los fanáticos celebraron el regreso de la serie y destacaron la calidad actoral del elenco, en especial la dinámica entre Vicky y su psicóloga.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
