Los 8 escalones del millón: una mujer erró una pregunta sobre Lionel Messi y en Twitter no la perdonaron

La respuesta de una participante de la emisión de este martes de Los 8 escalones (eltrece) abrió un fuerte debate en las redes sociales. ¿El motivo? no supo contestar correctamente cuál es el segundo nombre de Lionel Messi, considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. Lejos de ser una pregunta más, su error le valió fuertes críticas en Twitter.

A la concursante llamada Beatriz, Guido Kaczka le preguntó: “¿Cuál es el segundo nombre de Lionel Messi?”. Entre las dos opciones que le dio estaban Andrés y Alejandro y la mujer optó erróneamente por la segunda.

El momento no tuvo mayor repercusión dentro del programa, pero no fue así en redes sociales. En Twitter no faltaron los memes y las burlas frente a lo sucedido.

La concursante respondió Alejandro en lugar de Lionel y las redes sociales estallaron Captura de pantalla (eltrece)

“La mujer en su cabeza: ¿Cómo que el segundo nombre de Lionel Messi no es Messi?”, tuiteó un usuario en tono irónico para referirse al error de Beatriz.

Las burlas en Twitter no se hicieron esperar Twitter

Otros fueron aún más despiadados con la mujer. “Va cada uno al programa ese”, expresó un usuario en tono despectivo, mientras que otro acotó: “Ya tenía la cámara preparada porque sabía que la iba a errar”.

En Twitter, no perdonaron el error Twitter

Si bien hubo quienes sintieron empatía por esta psicóloga de Villa Pueyrredón, la mayoría continuaba insistiendo en que no había manera de que conteste mal. “Entiendan que hay gente que no ve fútbol, pero eso no importa. Hasta mi abuela, que no sabe qué es el fútbol, sabe el nombre entero de Messi”, manifestó ofuscado un hombre en la red social.

Un usuario dijo que hasta su abuela sabía el nombre entero de Messi Twitter

Tampoco faltó quien opinó desde la nacionalidad, al sentirse ofendido porque la participante desconocía este dato personal sobre el mejor jugador de la Argentina. “Que erre el segundo nombre de Otamendi, ponele, no pasa nada. Pero el de Messi no podés, menos siendo argentino”, expresó.

Otro usuario se mostró indignado ante la respuesta de la mujer Twitter

Beatriz explicó que se sentía muy nerviosa a la hora de responder ya que tenía algo muy importante en juego: si ganaba el millón, tenía planeado hacer un viaje al exterior para conocer a su nieto. Al escucharla, Carmen Barbieri no pudo evitar emocionarse y expresarle su apoyo.

A pesar del error en materia de fútbol que podía haberla dejado fuera de competencia, y para sorpresa de muchos, Beatriz logró ganar $1.000.000 y mantenerse dentro del programa.

La indignación reinó en Twitter durante la transmisión del programa Twitter

“La única vez que vi el programa y justo me tocó ver a esa señora”, se quejó alguien en Twitter y otro le respondió: “Y lo más loco de esto es que ganó el millón”.

Durante la emisión de este miércoles, la concursante replicó la hazaña, ganó un segundo millón y competirá el jueves por el tercero.