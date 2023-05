Los 8 escalones: revelan qué pasará con Mariano, el participante del récord que no pudo ir a jugar

escuchar

Mariano Cáceres es un participante de Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) que la semana pasada ganó el premio del ciclo conducido por Guido Kaczka por tercer día consecutivos. Llevaba entonces un total de 9 millones de pesos recaudados, un dinero que pensaba destinar para solventar el tratamiento oncológico de su hija Agustina. Pero el jueves pasado, cuando debía volver al programa de preguntas y respuestas para intentar alzarse con tres millones más y alcanzar la cifra récord de 12 millones, por motivos de “fuerza mayor” no pudo presentarse.

Este martes por la noche, ante una nueva ausencia de Mariano, Kaczka dio un muy breve reporte de la situación del participante y aseguró: “Se le sigue guardando el lugar”.

Guido Kaczka contó cómo sigue la situación de Mariano: "Tiene su lugar"

Mariano Cáceres, empleado de seguridad de Santiago del Estero, había ganado la contienda de Los 8 escalones el lunes, el martes y el miércoles de la semana pasada. Desde el primer día se convirtió en un participante que conmovió a todos en el estudio con su historia, ya que había contado que en parte el dinero del premio lo utilizaría para pagar el tratamiento de su hija Agustina, que padecía cáncer y que se estaba tratando en el Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires.

Mariano ganó los nueve millones de pesos en Los 8 escalones (Foto: Captura / eltrece)

Cuando el primer día Mariano terminó ganando la competencia, su pequeña hija de 11 años ingresó al estudio y lo abrazó efusivamente. La escena de amor entre el padre y la hija fue extremadamente emotiva, a tal punto de que todos en el estudio se conmovieron. Especialmente Pampita, jurado del ciclo, que no podía dejar de llorar al ver esa escena. ”Qué buen papá tenés, Agustina, qué buen papá tenés”, dijo repetidas veces entonces el conductor del ciclo.

Lo mismo sucedió cuando Mariano se alzó con los tres millones el martes, y el miércoles. Los tres millones se convirtieron entonces en 9 y la pequeña saludaba a su papá cada vez que ganaba el premio con una alegría desbordante, que conmovió a todos los presentes.

Mariano ganó tres millones de pesos en Los 8 escalones

En la emisión del miércoles, entonces, Mariano aseguró que volvería el jueves por otros tres millones. Pero el jueves, Guido Kaczka abrió el programa hablando sobre el participante. “Por una situación de fuerza mayor no puede estar en el programa”, dijo el anfitrión del ciclo, que añadió: “Llamó diciendo: ‘Tengo ganas de ir a jugar, pero no puedo’. Era una situación en la que no podía hacerse presente, así que se decidió guardarle el lugar a Mariano para que siga su camino para los tres millones”.

Pampita se quebró hasta las lágrimas al ver a Mariano y su hija Agustina (Foto: Captura / eltrece)

Ese día, otra participante, Alba, sustituyó a Mariano. El viernes, y el lunes el participante santiagueño tampoco pudo hacerse presente. Y lo mismo sucedió ayer. En el inicio del programa, Kaczka dio cuenta de la nueva ausencia del papá de Agustina y nuevamente aclaró: “Se le sigue guardando el lugar. Lo digo cada noche, pero, es que es así, fuerza mayor, pero tiene su lugar para volver Mariano por 12 millones. Mariano por 12 millones que tiene la intención, de hecho dijo: ‘Vuelvo’, pero no pudo, por un tema de fuerza mayor”.

Habrá que ver si en la noche de este miércoles, Mariano vuelve a presentarse para llevarse, con su conocimiento y serenidad, otros 3 millones de pesos. Lo cierto es que, seguramente son muchísimos los seguidores del programa que desean volver a tenerlo en pantalla, y verlo también estrecharse en un nuevo abrazo triunfante con Agustina.

