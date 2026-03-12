Volantazo republicano: el aliado de Trump que sube el tono en su contra en medio del conflicto con Irán

Joe Rogan, el conocido presentador estadounidense de podcast, apuntó contra el presidente Donald Trump por el inicio del conflicto en Medio Oriente. En uno de sus episodios, consideró la medida como “una locura” y afirmó que sus seguidores se sentían “traicionados” por sus acciones. En 2024, el exdeportista respaldó la candidatura del republicano a la Casa Blanca.

La nueva postura de Joe Rogan contra la administración Trump

El comentarista presentó su postura en el episodio 2465 durante una de sus entrevistas con el periodista y autor estadounidense Michael Shellenberger.

Allí, expuso que muchos republicanos se sentían “traicionados” porque Trump se postuló en las elecciones 2024 bajo la premisa de terminar con las “guerras estúpidas y sin sentido”, y sin embargo, durante su segundo mandato inició una cuyo propósito no ha logrado definirse.

“Parece una locura”, dijo Rogan. “Su campaña consistía en no más guerras: acabar con estas guerras sin sentido. Y luego tenemos una guerra que ni siquiera podemos explicar con claridad por qué la hicimos”.

“No le encuentro lógica, al menos que actuemos en beneficio de otros, en particular de Israel”, añadió. “Simplemente no tenía ningún sentido para mí”.

La postura de Joe Rogan sobre las políticas migratorias de la administración Trump

Rogan también calificó las redadas migratorias como “insanos” y criticó el uso de la “policía militarizada con máscaras en la calle” durante los operativos de deportación.

“No solo se trata de pedirles que se vayan, se trata de aparecer en Home Depot, acorralar a la gente y hacer redadas en distintos lugares e incluso ir a restaurantes y sacar a la gente de sus casas”, señaló. “Creo que la gente se siente muy incómoda con la idea de una policía militarizada con máscaras en la calle”.

“Ni demócrata ni republicano”: cuál es la postura política de Joe Rogan

Joe Rogan fue aliado de Donald Trump durante los últimos días de campaña del republicano en 2024. El 25 de octubre de ese año entrevistó al magnate y conversaron durante tres horas sobre sus posturas económicas y otros tópicos como seguridad fronteriza y política energética.

“La palabra ‘arancel’ es más hermosa que el amor, es más hermosa que cualquier cosa. Este país puede enriquecerse con el uso adecuado de los aranceles”, dijo el actual presidente de Estados Unidos sobre cuál es su “palabra favorita” a nivel económico.

En enero de 2025, Rogan asistió a la toma de posesión de Trump en Washington D.C. Si bien el comentarista estuvo presente en el acto, días después expresó de manera pública que no tenía inclinación a ningún partido político. “No me considero republicano. Tampoco me considero demócrata. Me considero estadounidense”, dijo Rogan en su popular podcast.

No obstante, los operativos migratorios han sido rechazados por Rogan en más de una oportunidad. En julio del año pasado, durante una entrevista que hizo a Amjad Masad, consideró “insensato” el “ataque” de la administración Trump a inmigrantes que no contaban con antecedentes penales.

“El foco está en los migrantes trabajadores. No son miembros de carteles, ni pandilleros, ni narcotraficantes, solo obreros de la construcción que se presentan en las obras”, dijo en el episodio 2344 de su podcast. “Jardineros. ¿En serio?”, sostuvo.

En enero de este año, también criticó a la administración por las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis. “Me pareció injusto”, expresó el comentarista. En contexto, la crítica giró en torno a dos ciudadanos estadounidenses que murieron durante operativos migratorios en Minnesota.