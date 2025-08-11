Los audios con los que Ángel de Brito mandó al frente a María Fernanda Callejón: “Desagradecida”

Ángel de Brito y María Fernanda Callejón empezaron una guerra a través de los medios. El conductor arremetió contra la actriz luego de que ella, durante un streaming, asegurara: “Para vos, Ángel de Brito. Me tenés harta. Veneno puro sos”.

Ante esto, de Brito publicó audios de WhatsApp que intercambiaron hace un tiempo, donde ella se mostraba agradecida por el trato del periodista durante una separación. “Como siempre fue desagradecida”, aseguró el conductor de LAM.

La tensión entre ambos escaló a un nivel impensado y fue Ángel quien dio la última estocada a través de las redes sociales. En su cuenta de X, publicó audios de cuando Callejón era panelista de su programa de espectáculos. “Así contaba Callejón cómo la tratamos en LAM cuando se separó del padre de su hija. Otra delirante, que trabajó en el programa y no aceptó que no servía (como en todos los programas que paneleó) y como siempre fue desagradecida; actúa así. Lo hizo con Fort, con Sofovich, con Marixa, etc. La sal no sala y el azúcar no endulza”, posteó el conductor.

El picante mensaje que Ángel de Brito le dedicó a Callejón

“Lo muestro ahora para que entiendan lo que es trabajar con gente inestable y que no sabe cuál es su rumbo, ni en la vida, ni en la profesión”, agregó de Brito y publicó los audios a través de un video que captura la conversación que mantuvo con la actriz. En el clip compartido, se escucha a Callejón al elogiar su forma de trabajar, hecho que el periodista resaltó para demostrar las contradicciones de su discurso.

“Bueno, Ángel, acá estoy. Ya hablé con vos y te dije que cuando esté más o menos lista para hablar obviamente el lugar donde siento hoy que me tengo que sentar es en tu programa, por supuesto. Porque me bancaste, porque fuiste leal, porque me apoyaste un montón. El viernes sería un buen día, pero bueno, eso lo manejás vos con la producción y me avisás. Yo estoy acá para ti”, decía Callejón en el audio que le envió al conductor, poco después de haberse separado de su última pareja.

Las críticas de Callejón a Ángel de Brito

El inicio del conflicto

Esta disputa empezó cuando Callejón visito el programa de streaming Cinco de Copas y disparó contra el presentador de LAM. “¿Quién es el periodista más malvado?“, la indagaron y allí la protagonista de Viudas Negras indicó: “El diablito que tiene el nombre al revés. No lo voy a nombrar porque le doy luz encima pobrecito”.

“Para vos, Ángel de Brito. Me tenés harta. Veneno puro sos, me encanta que seas tan venenoso porque uno toma de su propia medicina y tu compañerita también está bebiendo de su propia medicina”, lanzó Callejón para criticar al conductor y deslizó también un dardo para su excompañera de programa, Yanina Latorre.

Como si fuera poco, la artista no se quedó allí y continuó sus críticas para de Brito. “Es el mejor profesional de la maldad. Es el mejor, es el número uno del veneno y la maldad. Hay una estadística mentirosa, fake news que dice que nos hace bien. No, mi amor, está en la Biblia. Vas al infierno, Ángel. Sos un diablito, mamá“, concluyó.