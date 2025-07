El tenso cruce entre Marixa Balli y Yanina Latorre en LAM

Marixa Balli expresó su descontento con la producción de LAM (América TV) y anunció que no quiere ser conductora del ciclo en diálogo con Ángel de Brito en Bondi Live. Luego, cuando comenzó el programa del que es “angelita”, Yanina Latorre la interrogó y se dio un fuerte cruce entre las dos.

Todo ocurrió a raíz de que de Brito sufrió una lesión en el pie el pasado miércoles y no pudo conducir LAM. Por eso, la producción decidió que el panelista Pepe Ochoa tome su lugar por primera vez. Sin embargo, Marixa reveló en el streaming que antes la habían llamado a ella para reemplazar al conductor y luego le dijeron que no lo iba a hacer, que tenían a otra persona (Ochoa). Incluso, en ese momento decidió salir del grupo de WhatsApp donde están todas las angelitas.

Consultada por de Brito sobre el motivo por el cual se había enojado, Balli reconoció: “Producción tiene gran parte de la culpa, sí. Y vos tenés lo tuyo, ¿qué querés que te diga? ¡Claro! Sos el dueño del circo. Me bajé de tus seleccionadas de conducción. Me bajo yo".

Y continuó: “No quiero que cuando me explican las cosas, me traten como si yo no tuviera la experiencia de tener un micrófono y de poder plantear un tema, charlar, preguntar, dialogar”. Por último, subrayó: “Tengo muchos años de esta carrera. No me gusta cuando me minimizan como si yo fuera una taradita”.

Cabe destacar que ni bien comenzó LAM, Yanina le preguntó por qué estaba enojada y ella le respondió: “Tampoco es un enojo terrible. Dije lo que sentía. No me gusta que estés todo el tiempo como insinuando que estoy enojada con el universo, porque no es así“.

Por su parte, Latorre le retrucó: “Y hoy se te vio enojada con la producción, dijiste algo así como: ‘yo no quiero ser conductora de chimentos’. Y se lo dijiste al conductor de chimentos". “No quiero ser conductora de un programa de chimentos, le dije bien claro a Ángel porque quiero ser panelista de un programa de chimentos", aseveró.

Incluso, Yanina le cuestionó que no “remó” el programa que Pepe condujo y Marixa lo negó: “Disculpá porque yo le remé. Hay momentos que hablo y momentos que no hablo, pero remé y hablé; y cuando hablé dije lo que quise decir”. En ese momento, Ochoa intervino y le dijo que él pensó que no le interesaba el tema o que la incomodaba.

“Ustedes tienen que entender también que yo a veces estoy en mi propio mundo. Después caigo, bajo, reacciono, estoy, actúo, interactúo, salgo, voy, vengo. Estaba caliente por otro tema, no con vos“, expresó Marixa Balli para cerrar el tema.