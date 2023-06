Taylor Swift en la Argentina: compró una entrada sin conocer ninguna canción y cuando explicó el motivo se ganó el odio de las fanáticas

escuchar

El furor ante la venta de entradas para ver a Taylor Swift estalló con más de tres millones de usuarios que ingresaron en la plataforma para comprar los tickets. La artista estadounidense actuará por primera vez en la Argentina, el 9, 10 y 11 de noviembre en el Estadio Más Monumental de River Plate, y las redes sociales se inundaron de la emoción por asistir al recital de la intérprete de “Bad Blood”. En medio de las publicaciones, un usuario de Twitter afirmó que compró entradas sin conocer ninguna canción y recibió una oleada de comentarios: “Venganza”.

Los fanáticos de Taylor Swift mostraron su emoción ante el anuncio de la gira The Eras Tour, que la cantante presentará en México, Brasil y la Argentina. Tal fue el auge durante la venta y preventa de las entradas esta semana que se confirmó una tercera fecha en el país, el 11 de noviembre. En tanto, las redes sociales se inundaron de memes ante la interminable fila virtual y, luego, también de la emoción por asistir al show de la artista y de la decepción de los que no lo lograron.

ARCHIVO-. Taylor Swift dará tres shows en la Argentina en noviembre @Taylorswift

Entre las publicaciones, Leandro, quien aparece en Twitter como @leandroo_rea, compartió un mensaje que generó una oleada de comentarios de todo tipo, entre las críticas y los aplausos por su actitud. El joven afirmó que consiguió una entrada para ver a la artista estadounidense en el estadio de River, pero el motivo por el que compró su ticket hizo estallar a los usuarios.

El usuario afirmó que compró las entradas por "venganza" Twitter: @leandroo_rea

“Saqué y no conozco ningún tema. Pero si a mí me sacaron la entrada para ver a la selección un montón de cornudas que no van nunca a la cancha, entonces yo también”, escribió Leandro en su perfil.

Los precios de las entradas para los recitales de Swift, que se venden a través de la plataforma AllAccess, oscilan entre los $16 mil (con visión restringida) y los $85 mil para la platea preferencial, a lo que se suman los costos de servicio.

Los usuarios apuntaron contra su actitud

Los usuarios estallaron contra el comentario del joven, quien aseguró en su perfil que compró la entrada únicamente para “vengarse” de las mujeres que asistieron al Mundial de Qatar 2022 y al partido amistoso que se jugó en el Monumental para celebrar la conquista. “Uno que es muy maduro, por suerte”, ironizó una joven. “Todo el mundo conoce, al menos, una canción”, apuntó otro. Y agregó: “Yo voy con mi grupo de amigos y somos todos metaleros”.

Un tercero señaló: “¡Felicitaciones, rey! Gastaste plata para mejorar un trauma. La próxima te conviene ir a terapia”. Otro usuario, que también lo felicitó de manera irónica por su actitud, añadió: “Igual nunca pudiste ver un partido del mejor jugador de la historia. Felicitaciones por la entrada, hermano”.

En tanto, el tuit acumuló casi dos millones de visualizaciones y recibió más de 37 mil likes. También estuvieron los que desearon al autor de la publicación que disfrutara de los shows que presentará Swift en noviembre. “Qué bueno. Vas a escuchar un poco de música buena. Nos vemos ahí”, señaló una usuaria.

