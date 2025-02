El asesinato de la influencer Gabby Petito llegó a Netflix como documental y generó polémica

Netflix apostó por una miniserie documental de tres capítulos titulada: American Murder: Gabby Petito (Asesinato americano: el caso de Gabby Petito). La historia se basa en un crimen real ocurrido en 2021, cuando Brian Laundrie asesinó a sangre fría a su novia, Gabrielle Petito, en un parque nacional de Estados Unidos. El hecho generó un gran impacto y su mediatización caló hondo en la vida cotidiana de las personas. Tras el estreno de esta producción, los espectadores quedaron indignados por un detalle.

La plataforma de streaming sumó recientemente a su catálogo un minidocumental que recopila distintos archivos fílmicos, imágenes y testimonios sobre el asesinato de Gabby Petito. Para quienes siguieron de cerca el caso durante la pandemia y para quienes no, esta producción invita a intentar desentrañar cómo fueron los últimos momentos de la víctima. Descubrí por qué causó tanto revuelo.

En agosto del 2021, Gabby desapareció en un parque nacional de los Estados Unidos y su cuerpo se halló en el mismo sitio casi un mes después (Fuente: Netflix)

American Murder: Gabby Petito

Gabby Petito era una joven de 22 años que soñaba con ser influencer de viajes. Con la ayuda de su novio, Brian, decidió recorrer Estados Unidos y compartir en su canal de YouTube las aventuras de la pareja por los destinos más impactantes. Su intención era volverse viral, pero la causa de su muerte fue lo que la convirtió tristemente en una persona famosa.

El documental sigue una cronología de la desaparición de Gabby desde el 25 de agosto, fecha de su último video publicado en redes sociales. A lo largo del relato, sus padres, amigos y distintos testigos reconstruyen la historia hasta llegar al estremecedor desenlace de su asesinato por asfixia.

Brian y Gabby emprendieron su proyecto de blogueros de viaje en julio del 2021 (Fuente: Netflix)

Durante su viaje por el parque nacional Bridger-Teton, en Wyoming, el 27 de agosto, Brian ahorcó a Gabby y, una vez muerta, la colocó en posición fetal entre las piedras. Tras cometer el crimen, se dirigió a la salida del establecimiento e hizo dedo en la ruta para llegar a un campamento cercano.

Horas después, tomó su camioneta y regresó a Florida, donde se refugió en la casa de sus padres. A partir del 1 de septiembre, las sospechas sobre el paradero de Gabby se hicieron cada vez más fuertes, especialmente cuando su madre notó que los mensajes de su hija contenían palabras inusuales. Lo cierto es que, hasta último momento, Brian controló el teléfono de su novia.

La falta de señales de vida alertó a la Policía, que inició una investigación de inmediato. Gracias a las cámaras de seguridad de un local, se recuperó una imagen de Gabby junto a su novio. En ese contexto, se evidenció un episodio de violencia en la vía pública, denunciado por una persona que presenció la pelea. A pesar de la acusación, los agentes señalaron que la joven fue la agresora por haberle arañado el rostro a su pareja. Después de qué él fue asistido por violencia, no tomaron mayores medidas.

En particular, esta situación es la que indignó a los espectadores, quienes no tardaron en manifestarse en la sección de comentarios de Instagram con diferentes mensajes. “La forma en que él estaba jugando felizmente a la víctima con la Policía mientras ella estaba llorando hasta los ojos me enferma”; “La Policía arruinó este caso y sus padres deberían estar en la cárcel” y “Una frágil joven en apuros fue considerada la agresora porque tenía marcas en la cara. ¿Se les ocurrió que ella lo lastimó tratando de defenderse?“, fueron algunos de ellos.

Los comentarios de indignación por parte de los espectadores sobre el accionar de la policía (Fuente: Instagram/Netflix U.S)

Cuando los medios de comunicación comenzaron a difundir la investigación, la imagen de Brian se replicó por todos lados, por lo que sus padres contrataron un abogado para su defensa. Sin embargo, el 17 de septiembre él también desapareció.

Tras semanas de incertidumbre y una búsqueda del cuerpo de Gabby, el 19 de septiembre encontraron sus restos en el parque nacional. Poco después, se descubrió que Brian se había suicidado.

Gabby Petito con sus padres. La joven de 22 años soñaba con ser influencer de viajes (Fuente: Netflix)

A lo largo del minidocumental, se explora qué hubo detrás del caso y se intenta desenmascarar a cada uno de los protagonistas para reconstruir la historia desde cero.

“Está ilustrado con mensajes de texto reales, secuencias de video y extractos de los diarios personales de Petito. La serie captura la realidad de una joven atrapada en una relación abusiva a puertas cerradas, incluso mientras mostraba una imagen feliz y ‘perfecta para Instagram’ en las redes sociales”, describió el sitio oficial de Netflix sobre esta producción.

