Tiene seis capítulos, está en Netflix y se convirtió en el thriller exitoso de la plataforma

La tecnología avanza a pasos agigantados. Mientras que algunos lo ignoraron, otros lo adelantaron, hasta incluso lo exageraron -o eso es lo que parecía-. Sin embargo, es un hecho y hoy todos hablan de esto. Black Mirror nos invitó a mirar nuestra relación con la tecnología con cierta incomodidad y ahora una nueva serie llegó a Netflix para mostrarnos el lado más oscuro de la Inteligencia Artificial (IA).

Cassandra tiene seis capítulos, de aproximadamente 50 minutos cada uno (Foto: NETFLIX)

De qué trata Cassandra

Cassandra se estrenó el 6 de febrero en el gigante del streaming y desde aquel día está en boca de todos. La miniserie alemana de seis capítulos, de aproximadamente 50 minutos cada uno, sigue la historia de una familia que busca empezar de nuevo tras una tragedia. Para ello, se mudan a una casa inteligente equipada con Cassandra, un avanzado sistema de inteligencia artificial. Lo que al principio parece un asistente doméstico ideal rápidamente se convierte en una presencia inquietante.

“Por fin una serie entretenida que se sale de lo habitual y que engancha desde el primer momento. La vimos casi del tirón”; “Me tuvo en vilo desde el primer minuto, sin duda es un trhiller psicológico muy bueno, que juega con muchas emociones y episodios que nadie buscó”; “Muy buena! Si te gusta el suspenso y el terror, esta es tu mini serie. Te mantiene conectado hasta el final. No te la pierdas, vale la pena. El tema musical final, excelente” y “La verdad, cuando empecé a ver Cassandra en Netflix casi la quito. El primer episodio se me hizo bastante aburrido, lento, y estuve a nada de dejarla. Pero menos mal que seguí, porque a partir del segundo capítulo me quedé lelo. Cada episodio me atrapó más que el anterior” y “Cassandra no es un robot cualquiera, es el alma y la vida de una mujer que sufrió muchísimo por un marido infiel, egoísta, muy machista, un monstruo”, fueron algunas de las reseñas que se pueden leer en Google.

Cassandra, la miniserie de ciencia ficción alemana que se convirtió en una de las más vistas de la plataforma (Foto: Netflix)

La serie dramática y de ciencia ficción está dirigida y escrita por Benjamin Gutsche y protagonizada por:

Lavinia Wilson , como Cassandra, la IA que controla la casa.

, como Cassandra, la IA que controla la casa. Mina Tander , como Samira, una escultora y madre de familia.

, como Samira, una escultora y madre de familia. Michael Klammer , como David, un novelista de crimen y esposo de Samira.

, como David, un novelista de crimen y esposo de Samira. Joshua Kantara , como Fynn, el hijo adolescente.

, como Fynn, el hijo adolescente. Mary Tölle , como Juno, la hija pequeña de Samira y David.

, como Juno, la hija pequeña de Samira y David. Franz Hartwig, como Horst, el esposo de Cassandra en su vida humana.

Elias Grünthal, como Peter, el hijo de Horst y Cassandra.

Otras producciones similares a Cassandra para ver en Netflix

Paradise (2023)

Suspenso/Ciencia ficción. En el futuro, una nueva tecnología permite transferir un año de vida a otra persona a cambio de dinero. Elena, ahogada por las deudas, debe ceder 40 años de su vida a la compañía AEON. Cuarenta años que perderá junto a su amado esposo. Duración: 1 h 48 min. Ver Paradise

Paradise, tráiler oficial

Mejores que nosotros (2018)

Drama. Una familia, a punto de separarse, se convierte en propietaria de un robot de vanguardia buscado por una corporación, investigadores de homicidios y terroristas. Duración: 1 temporada, de 15 episodios. Ver Mejores que nosotros.

Mejor que nosotros, tráiler oficial

La señal (2024)

Drama. La familia de un astronauta desaparecido busca frenéticamente respuestas, pero cuanto más descubren, más crece la amenaza para ellos y el mundo. Duración: 1 temporada, de 4 episodios. Ver La señal.

La señal, tráiler oficial

