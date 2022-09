El nuevo drama que Shakira enfrenta en Colombia: un hombre reclama ser su hijo y pide miles de dólares

Shakira ha tenido un verano complicado. Hace poco más de dos meses anunció, junto a Gerard Piqué, su separación después de más de una década de relación, una que se volvió popular por ser referentes en sus ámbitos. Mientras se concentra en la resolución de las implicaciones legales, especialmente de la custodia de sus hijos, ha aparecido un rumor que la vincula con un joven.

La noticia surgió en Colombia debido a la denuncia pública del actor Santiago Alarcón, quien reclama que un joven lo ha chantajeado argumentando que es su hijo, producto de una supuesta relación pasada con Shakira. Alarcón, conocido por su papel protagónico en la producción colombiana El Man es Germán, hizo una publicación en Instagram para informar sobre la extorsión de la que está siendo objeto y advertir a quienes pudieran creer en su historia.

El actor Santiago Alarcón denunció a un joven que busca extorsionarlo argumentando que es su hijo, producto de una supuesta relación con Shakira @santialarconu-@shakira - @santialarconu-@shakira

El actor de 42 años considera que se trata de “uno de los capítulos más absurdos de su vida” y relató cómo comenzó la historia: “Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’”, sin embargo, decidió no prestarle atención. Pero los hechos escalaron cuando el hombre en cuestión comenzó a buscar amigos y personas cercanas para localizarlo: “Este muchacho me enviaba mensajes por todas partes y yo bloqueaba sus cuentas”.

El acoso ha llegado a tal punto que hace unos días decidió viajar desde Canadá a Colombia para encontrarlo personalmente en el teatro donde se encuentra trabajando. Con la intención de disuadirlo de continuar con estas acciones, se tomó el tiempo de escucharlo: “Yo lo llevé a un lugar donde mis compañeros pudieran verme, porque les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo”, dijo después de explicar que el hombre no se comportó de forma agresiva.

“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque me pidió 835 millones de pesos colombianos (cifra que asciende a 165.000 dólares)”, contó en el video sobre la situación que ya está atendiendo ante las autoridades y con asesoría legal. Es por eso que no reveló el nombre del sujeto.

Santiago Alarcón tiene 42 años y además de ser actor en producciones de televisión desde 1998, es presidente de la Asociación Colombiana de Actores @santialarconu - @santialarconu

En el video, Santiago Alarcón explicó de qué manera estaría involucrada la colombiana: “Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, dijo. En el año 1992, cuando supuestamente lo habrían dado en adopción, Shakira tenía 15 años. Ella no se ha manifestado al respecto.

Alarcón ha recibido mensajes de apoyo tanto de colegas del medio artístico como de seguidores en la red social: “Querido Santi a cuidarte, apela a todos tus derechos de ciudadano y tu seguridad y dinos si debemos difundir”, “Ojalá que todo se solucione y que esa persona también busque ayuda profesional”, “Qué locura, la salud mental no es un juego, este muchacho necesita ayuda”.