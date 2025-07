Los detalles estremecedores de la muerte de Malcolm-Jamal Warner en Costa Rica: “Arrastrado por la corriente”

Un informe sobre la autopsia del cuerpo de Malcom-Jamal Warner confirmó la causa de su muerte por ahogamiento. El actor de El Show de Bill Cosby falleció el 20 de julio mientras nadaba en una de las playas paradisíacas de Costa Rica. Ahora, las autoridades forenses y policiales de ese país informaron en detalle qué sucedió.

De acuerdo a lo que mencionó la revista People, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) afirmó que la investigación se realizó el 22 de julio y determinó que tuvo una “asfixia accidental por inmersión”. Al parecer ocurrió mientras practicaba body surf con el resto de su familia en este viaje familiar a Playa Grande de Cahuita, Limón. “El cuerpo será retirado de la Morgue Judicial por una empresa de servicios funerarios contratada y autorizada por el círculo íntimo del señor Warner”, indicaron.

Malcom-Jamal Warner tenía 54 años, estaba casado con Karen Malina White y tenían una hija (Fuente: Instagram/@malcolmjamalwar)

En un comunicado, la OIJ explicó: “La víctima aparentemente ingresó al mar y fue arrastrada por la corriente. El hombre fue rescatado por otros turistas y llevado a la orilla, donde recibió atención médica de la Cruz Roja Costarricense. Sin embargo, fue declarado sin vida en el lugar”.

El medio TMZ fue el primero en dar a conocer la noticia de su muerte tras el reconocimiento del cuerpo que hizo la Policía Nacional de Costa Rica el 20 de julio.

El actor y músico tenía 54 años y una hija. Días antes de sus vacaciones grabó el último programa de su podcast Not All Hood, un proyecto que inició en Los Ángeles, ciudad donde residía. Después de su muerte, uno de sus familiares dijo: “Mi primo murió ayer ahogado en Costa Rica. Por favor, tengan cuidado aquí mientras viajan y practican deportes acuáticos. Usen chalecos salvavidas”, según Page Six.

Malcolm-Jamal Warner en su podcast audiovisual: Not all hood

La trayectoria de Malcom-Jamal Warner en la televisión estadounidense

Malcolm-Jamal Warner interpretó a Theodore Huxtable en El Show de Bill Cosby, una serie televisiva que se emitió por primera vez en 1984 y perduró hasta 1992. Allí se metió en la piel del único hijo varón del matrimonio, hermano de tres mujeres.

Esa producción le valió de una nominación al premio Emmy y le permitió mantenerse en pantalla con la comedia Malcolm & Eddie de 1996 al 2000. En el medio también hizo participaciones en diferentes programas y apariciones en películas y tiras, como Tour of Duty, A Different World y American Crime Story. Gracias a sus interpretaciones, entre 1994 y 1997 le dio voz a la serie infantil animada El autobús mágico.

Según informaron las autoridades judiciales de Costa Rica a la revista People, la autopsia determinó que Malcom-Jamal murió por "asfixia accidental" (Fuente: Instagram/@malcolmjamalwar)

“La muerte de Malcolm-Jamal Warner representa una pérdida cultural significativa para la industria y, en particular, para el público negro. La carrera de Warner está indisolublemente ligada a un programa que transformó la representación de la vida de la clase media negra en la televisión abierta”, dijo a CNN Samantha Sheppard, profesora asociada de cine y estudios de medios en la Universidad de Cornell.

En cuanto a su vida personal, se casó con Karen Malina White, con quien tuvo una hija. De acuerdo a lo que manifestaron los medios estadounidenses, él intentó siempre preservar la privacidad de su entorno, es por ello que poco aparecían frente a cámara.

“Hay una parte de mí que cree que podré dejar esta tierra sabiendo, y que la gente sepa, que fui una buena persona”, reflexionó Warner en mayo de este año en el podcast Hot & Bothered with Melyssa Ford.