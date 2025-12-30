Quién es Luis Cavanagh, el exnovio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

En las últimas horas, se conoció una denuncia que involucra a Romina Gaetani y a su expareja, Luis Cavanagh. La actriz lo acusó por supuestos hechos de violencia de género luego de haber sido internada el domingo por la noche, situación que derivó en la formalización de la presentación judicial. En medio del impacto que generó la noticia y mientras avanza la investigación, muchos se preguntan quién es el hombre señalado en la denuncia.

Tal como se informó en LAM (América TV), el episodio se habría producido la noche del domingo 28 de diciembre, cuando el personal de seguridad de un country ubicado en Pilar dio aviso a la Policía tras detectar una situación de violencia en una de las casas. Al arribar al lugar, de acuerdo al parte oficial, los efectivos encontraron a Romina Gaetani en un estado de gran nerviosismo y con indicios compatibles con una agresión.

La denuncia se formalizó luego de un episodio de violencia ocurrido en un country de Pilar

Hasta el momento no se conocieron detalles precisos sobre lo ocurrido, aunque la situación generó una profunda inquietud por la salud de la actriz. De acuerdo al parte policial que Ángel de Brito leyó en LAM, Romina Gaetani se encontraba “muy nerviosa” y relató que su expareja tenía actitudes “agresivas por celos”, motivo por el cual ya se encuentra bajo la contención de profesionales.

En lo que respecta a Cavanagh, siempre se movió lejos del foco mediático y cultivó un hermetismo en torno a su vida personal. Su rol como empresario nunca fue expuesto públicamente y, durante la relación, evitó cualquier tipo de contacto con la prensa.

Qué se sabe sobre la denuncia

Según la información difundida en el programa, Romina Gaetani debió ser internada con lesiones visibles en la zona de los brazos y la cadera, y a partir de ese episodio avanzó con una denuncia formal contra Luis Cavanagh por violencia de género.

Quién es Luis Cavanagh, el ex de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

Mientras la causa transita el camino judicial y se analizan los hechos para establecer eventuales responsabilidades, él no realizó declaraciones públicas hasta el momento.

El vínculo entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh

La historia entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh comenzó en el verano de 2024, durante la temporada teatral de Un plan perfecto en Villa Carlos Paz. El acercamiento se dio rápido, ya que en poco tiempo el romance se consolidó en una relación formal que la actriz eligió hacer pública, al compartir distintos detalles en entrevistas y apariciones mediáticas.

El vínculo comenzó en el verano de 2024

Con el correr de los meses, Gaetani incluso habló de una convivencia repartida entre ambos hogares. No obstante, esa etapa quedó atrás: hacia fines de este 2025 la relación llegó a su fin. En octubre, la actriz confirmó que se encontraba separada, aunque prefirió no profundizar en los motivos de la ruptura.

Con el paso de las horas, el foco está puesto en cómo continuará la investigación y en los siguientes movimientos judiciales que puedan esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, se esperan conocer más detalles en las próximas horas sobre el estado salud de la actriz tras el delicado momento.