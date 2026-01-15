Los famosos músicos que ya se postularon para cantar en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Este miércoles 14 de enero, Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento a través de una publicación compartida en Instagram. La artista y el conductor de Gelatina, que llevan dos años de novios, decidieron dar un paso importante en la relación y la noticia no solo generó revuelo entre los fanáticos de la pareja, sino también en famosos. Entre estos, dos músicos se postularon para dar un show en lo que se espera que sea la celebración del año.

El posteo con el que Rosemblat y Lali anunciaron su casamiento (Foto: Instagram/@lali)

“Nos casamos”, escribió este miércoles la ex Casi Ángeles en el pie del posteo que hicieron juntos y en el que agregó un emoji de un anillo de compromiso. En las fotografías que formaron parte del carrete se pudo ver a la intérprete de “Disciplina” lucir su anillo de compromiso, un diseño moderno de oro con dos piedras brillantes diferentes. Una se trata de una gema rectangular de corte esmeralda, en tono celeste claro, engarzada en un marco geométrico, y un diamante redondo de talla brillante, más pequeño, también en engarce cerrado.

Lali Espósito compartió la primera imagen de su anillo de bodas (Foto: Instagram @lali)

Como era de esperar, la publicación alcanzó en cuestión de minutos el millón de ‘Me Gusta’ y, además de los cientos de miles de comentarios de los admiradores de la actriz y el periodista, personalidades del mundo del espectáculo no tardaron en dejar su huella. “Se nos casa la Reina”, escribió el dúo pop Miranda!; “¡Muchas felicidades!“, añadió Marley; ”La mejor noticia del añooo", exclamó Nadie Porodoska y ¡Viva el amor!, dijo María Carambula.

La reacción de Miranda! al anuncio de Lali (Foto: Captura Instagram/@lali)

Sin embargo, el foco de la atención se lo llevaron Luck Ra y Cazzu, quienes se ofrecieron a brindar un show en lo que para muchos será la boda del 2026. “Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo”, lanzó el artista cordobés; mientras que la intérprete de “Mucha data” añadió debajo de su colega: “Me sumo”.

El comentario de Luck Ra y Cazzu (Foto: Captura Instagram/@lali)

Pero eso no fue todo. En lo que respecta al catering, la periodista tucumana Victoria Braier, más conocida como “Juariu”, comentó: “Yo puedo llevar empanadas tucumanas y sanguches de milanesa para el bajón”.

Juariu se ofreció para llevar empanadas tucumanas (Foto: Captura Instagram/@lali)

La historia de amor de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Aunque confirmaron su relación en febrero de 2024 con fotos en la playa, la historia empezó mucho antes en Instagram. Lali reveló que se sentía atraída por la inteligencia y el humor de Pedro al ver sus videos, hasta que un día se animó a dar el primer paso. “Le mandé un mensaje picante por algo que él había subido”, contó la cantante en una entrevista a Cortá por Lozano (Telefe). Después de varios mensajes, finalmente se cruzaron en una fiesta donde había muchos amigos en común.

Las fotos con las que Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron su romance hace dos años (Foto: Instagram/@lali)

A pesar de ser muy extrovertida, la artista admitió que se puso muy nerviosa al verlo cara a cara. ¿El motivo? La altura de Pedro. “Yo sabía que él iba a ir a esta juntada, obvio. Lo que no sabía era que él medía 1,90. Yo, que soy canchera, me puse muy nerviosa. Me impactó su porte”, recordó en otra oportunidad en diálogo con Moria Casán en su ciclo de streaming.

“Él venía para donde yo estaba, pero yo lo ignoré y no le hablé como por cuatro horas. Después sí hubo conversación, pero él habrá pensado que yo era tarada”, dijo entre risas Lali, y concluyó: “Me pasó algo especial cuando lo conocí. Nos enamoramos muy al toque”.