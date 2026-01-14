Así reaccionaron los famosos al anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan. Así lo anunció la cantante pop con un posteo compartido con su pareja en su cuenta de Instagram, en el que añadió la foto del anillo de compromiso y otras imágenes de los enamorados. De inmediato la noticia se volvió viral y los famosos no tardaron en reaccionar en la sección de comentarios.

Así reaccionaron los famosos a la noticia de casamiento de Lali y Pedro (Fuente: Instagram/@lali)

Algunos de los que se manifestaron primero fueron el periodista Pepe Ochoa, que redactó: “Lala, amo, boda en River”; Graciela Borges también se sumó y que añadió emoticonos de aplausos; Luck Ra, por su paso, aprovechó para promocionar su música y puso: “Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo". Carla Conte fue otra de las que los felicitó y dijo: “¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones!“.

El anuncio de Lali en Instagram (Fuente: Instagram/@lali)

“Nos casamos” fue el mensaje que escribió la intérprete de “Disciplina” junto con una serie de fotos que dan cuenta del anillo que Pedro le habría dado junto a la propuesta. Como era de esperarse, rápidamente le llovieron reacciones de elogios por parte de sus fanáticos y los del periodista político. Después de diversos rumores y ansias del público que sigue a la pareja desde el inicio, Espósito y Rosemblat se convertirán oficialmente en un matrimonio.

Candela Vetrano, amiga íntima de Lali, reaccionó de inmediato al anuncio de boda (Fuente: Instagram/@lali)

Entre los artistas que también se unieron a la ola de reacciones, apareció Luana Persincula, cantante uruguaya, que escribió: “Felicidades loco, una libriana enamorada”. Carla Peterson indicó: “Wedding en la boutique”. Además, se sumaron los saludos de Candela Vetrano, amiga íntima de la artista, que mencionó: “Qué fiestón se viene”; y Benjamín Vicuña que añadió emoticonos con corazones.

La noticia impactó en diferentes puntos y desde personalidades de la actuación y el streaming, hasta la música y la gastronomía también incluyeron sus buenos augurios para la pareja, como Narda Lepes, Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia, Martín Garabal y Tuli Acosta.

Las reacciones de Narda Lepes, Martín Garabal y Conociendo Rusia a la noticia de casamiento de Lali y Pedro (Fuente: Instagram/@lali)

Desde España, el actor Miguel Ángel Silvestre, quien compartió elenco en la serie de Netflix, Sky Rojo, con Espósito, también le envió cariños a su colega: “Lali, felicidades. ¡Me alegro por ti cariño!“.

El mensaje de Miguel Ángel Silvestre para Lali tras la notica de su compromiso (Fuente: Instagram/@lali)

La historia de amor de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

A menos de dos años de conocerse, Lali Espósito y Pedro Rosemblat darán un paso más en la relación al consolidar el matrimonio. Este noviazgo empezó con meras interacciones en las redes sociales y evolucionó hasta lo que es en la actualidad, una de las parejas más queridas dentro del público juvenil argentino.

En una charla pasada en Cortá por Lozano (Telefe), Lali contó que el algoritmo de Instagram le mostraba cada vez más contenido de Rosemblat. “No lo seguía directamente, pero lo seguí un tiempito antes de que nos conozcamos. Había visto cosas de él y dije ‘mirá este churro’”, recordó entre risas.

Lali con el anillo de compromiso junto a Rosemblat

En tanto, el acercamiento final se dio gracias a amistades en común, lo que facilitó el encuentro y una posterior relación. Ya en diciembre de 2023 Victoria ‘Juariu’ Braier detectó intercambios de ‘Me Gusta’ y poco a poco empezaron a mostrarse juntos en restaurantes y salidas por Palermo.

Para el 8 de febrero del 2024 Lali oficializó la relación con una serie de fotos románticas desde la playa. La artista eligió comunicarlo desde Instagram para evitar el primer choque mediático.

La reacción de Lali Espósito con el anillo de compromiso

La primera salida como novios oficiales en Buenos Aires la dieron el 22 de marzo del 2024, cuando asistieron al estreno de la obra teatral Mejor no decirlo, protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias en el Paseo La Plaza.

Desde ese entonces el vínculo creció y hasta ganó más adeptos que hincharon por la pareja. Incluso Rosemblat llegó a entrevistarla en su programa de streaming en Gelatina.

De esta manera, sin dar detalles de fechas ni un lugar pactado, el dúo se comprometió y dio paso a un nuevo capítulo en el romance que mantiene en vilo a todos sus fans desde hace dos años.