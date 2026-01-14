Del “mirá a este churro” a comprometerse en menos de dos años: cómo se conocieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La historia de amor entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, una de las parejas más mediáticas del momento, se gestó y consolidó en un lapso sorprendentemente corto, ya que pasaron de ser virtualmente desconocidos a compartir un hogar y comprometerse este miércoles, a menos de dos años de haberse conocido. Desde los primeros indicios en redes hasta la confirmación de convivencia, su vínculo captó la atención del público y revelo una conexión profunda y natural.

Así fue el anuncio del compromiso de la pareja (Fuente: Instagram/@lali)

Fue la propia Lali quien, durante una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe), brindó detalles inéditos sobre los inicios de este romance. La artista confesó que la atracción fue casi inmediata: “Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’”. Este primer impacto, lejos de ser un flechazo tradicional, se vio alimentado por el algoritmo de las redes sociales, que le mostraba cada vez más contenido del periodista. “Me cruzaba cosas de él y pensaba ‘mirá qué piola, qué gracioso que es’”, relató, lo que dejó en claro que su interés creció de manera espontánea. Lali admitió que lo observaba en plataformas digitales incluso antes de conocerlo personalmente: “No lo seguía directamente, pero lo seguí un tiempito antes de que nos conozcamos. Había visto cosas de él y dije ‘mirá este churro’”. El acercamiento final se dio gracias a amistades en común, lo que facilitó el encuentro y el primer paso en su relación.

Lali Espósito reveló cómo empezó su relación con Pedro Rosemblat

Los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular a mediados de diciembre de 2023, cuando especialistas en farándula como Victoria ‘Juariu’ Braier detectaron intercambios de ‘Me Gusta’ en redes sociales, y programas como LAM (América TV) mostraron imágenes de ambos en una cena en Palermo. La especulación llegó a su fin el 8 de febrero de 2024, cuando Lali Espósito oficializó la relación a través de su cuenta de Instagram. Con una serie de fotos románticas de una escapada a la playa, la cantante puso fin a las conjeturas. Pedro Rosemblat, por su parte, replicó la publicación en sus historias y bromeó con la frase: “Proyecto de ley sobre blanqueo”. La noticia fue celebrada por millones de seguidores y figuras públicas, que dejaron mensajes de felicitación como “Amo mucho” de Dalma Maradona o “El cadete peroncho #level” de Moria Casán.

Un mes y medio después de aquel blanqueo virtual, la pareja hizo su primera aparición pública oficial el 22 de marzo de 2024. Eligieron el estreno de la obra teatral Mejor no decirlo, protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias en el Paseo La Plaza. Allí, Lali y Pedro se mostraron cómplices y muy enamorados, y también posaron para los fotógrafos y saludaron al público, lo que consolidó su estatus de pareja frente a la opinión pública.

La primera aparición pública de Lali Esposito junto a Pedro Rosemblat, en la obra de Mercedes Moran Gerardo Viercovich - LA NACION

El compromiso de su relación tomó una nueva dimensión en los meses siguientes. El 31 de mayo de 2025, en diálogo con LAM (América TV), Lali Espósito reveló que llevaba casi un año de convivencia con Pedro Rosemblat. “Convivimos hace casi un año y es genial. Tenemos una rutina y está buenísima. La disfrutamos”, afirmó la artista. En la misma entrevista, Lali también se refirió a su relación con su suegra, Marcela Amado, madre de Pedro y asesora de imagen de Susana Giménez. “Nos llevamos genial, es lo más Marcela”, aseguró, unas palabras que sirvieron para desechar confusiones.

Lali compartió románticas imágenes del anillo que recibió de Rosemblat Instagram (@lali)

Consultada sobre planes de casamiento con Pedro, en aquel momento Lali respondió con su característico humor: “Qué básico que estás. ¡No! No hablamos nosotros de casamiento”. Esta declaración subraya la etapa actual de su relación: una convivencia plena y disfrutada, que refleja un compromiso profundo sin la necesidad de formalidades tradicionales en el corto plazo. Pero eso no fue lo único, sino que la propia artista negó totalmente que fuera a casarse con el conductor, ya que se trataba de un gasto de dinero muy grande que no era necesario.