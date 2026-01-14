LA NACION

La historia de amor de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en fotos

La cantante y el conductor anunciaron su compromiso y recibieron muchos mensajes de cariño en redes; un recorrido por su romance que comenzó en febrero de 2024

La historia de amor de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en fotos
La historia de amor de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en fotos(Fuente: Instagram/@pedrorosemblat)

La historia de amor de Lali Espósito y Pedro Rosemblat inició y se consolidó en un período de tiempo muy corto, ya que pasaron de ser completos desconocidos a anunciar su compromiso este miércoles, a menos de dos años desde que confirmaron su romance.

Lali Espósito confirmó el casamiento y revolucionó las redes
Lali Espósito confirmó el casamiento y revolucionó las redes(Fuente: Instagram/@lali)

Desde aquella publicación del 7 de febrero de 2024, con la cual Lali confirmó su relación amorosa con Pedro Rosemblat, la pareja compartió muchos momentos y vivió un intenso romance. Entre vacaciones o viajes por la gira de la cantante en Europa, recopilaron varias imágenes que sirven como una especie de cronograma de la gestación de este compromiso. A continuación, las 20 mejores publicaciones de la artista en Instagram.

Las primeras imágenes de Lali y Pedro fueron muy virales en redes, ya que confirmaron el romance luego de muchos rumores
Las primeras imágenes de Lali y Pedro fueron muy virales en redes, ya que confirmaron el romance luego de muchos rumoresInstagram (@lali)
Junto con un carrete de imágenes con amigos, esta fue la primera vez que pasaron un 14 de febrero, día de los enamorados, en pareja
Junto con un carrete de imágenes con amigos, esta fue la primera vez que pasaron un 14 de febrero, día de los enamorados, en parejaInstagram (@lali)
Lali decidió compartir una selfie junto a Rosemblat y la frase "Ya estamos listos 2024"
Lali decidió compartir una selfie junto a Rosemblat y la frase "Ya estamos listos 2024"Instagram (@lali)
Tras algunos meses, Lali ya estaba de viaje por su gira y compartió una captura de una videollamada con Pedro y su gato, quien después apareció varias veces
Tras algunos meses, Lali ya estaba de viaje por su gira y compartió una captura de una videollamada con Pedro y su gato, quien después apareció varias vecesInstagram (@lali)
Días después, Rosemblat viajó a España y se encontró con su novia para acompañarla en los shows
Días después, Rosemblat viajó a España y se encontró con su novia para acompañarla en los showsInstagram (@lali)
El romance creció con el tiempo y las fotos pasaron a ser más del día a día
El romance creció con el tiempo y las fotos pasaron a ser más del día a díaInstagram (@lali)
Lali siempre se encargó de mostrar todo su amor por su pareja en redes
Lali siempre se encargó de mostrar todo su amor por su pareja en redes
En agosto de 2024, la pareja realizó una escapada al Valle de Uco en Mendoza
En agosto de 2024, la pareja realizó una escapada al Valle de Uco en MendozaInstagram (@lali)
Lali y Pedro aprovecharon para mostrar su amor hasta en una salida de compras
Lali y Pedro aprovecharon para mostrar su amor hasta en una salida de comprasInstagram (@lali)
Lali tituló la publicación como "Algunos momentos de un viaje feliz"
Lali tituló la publicación como "Algunos momentos de un viaje feliz"
El primer cumpleaños de Lali junto a Rosemblat la dejó muy acaramelada y no dudó en compartir las imágenes en redes
El primer cumpleaños de Lali junto a Rosemblat la dejó muy acaramelada y no dudó en compartir las imágenes en redesInstagram (@lali)
Los viajes también incluyeron una escapada a Nueva York en octubre de 2024
Los viajes también incluyeron una escapada a Nueva York en octubre de 2024Instagram (@lali)
Luego de varios meses en los que solamente hubo posteos con los gatos que comparten, Pedro fue a ver los primeros recitales de Lali en Vélez
Luego de varios meses en los que solamente hubo posteos con los gatos que comparten, Pedro fue a ver los primeros recitales de Lali en VélezInstagram (@lali)
Sin especificar el destino, Lali y Pedro volvieron a compartir un vuelo en junio de 2025
Sin especificar el destino, Lali y Pedro volvieron a compartir un vuelo en junio de 2025Instagram (@lali)
En septiembre, la cantante viajó al Festival de San Sebastián y estuvo acompañada por el conductor de Gelatina
En septiembre, la cantante viajó al Festival de San Sebastián y estuvo acompañada por el conductor de GelatinaInstagram (@lali)
Luego de sus shows en España, ella publicó una tierna foto junto a Pedro en las calles europeas
Luego de sus shows en España, ella publicó una tierna foto junto a Pedro en las calles europeasInstagram (@lali)
Apenas un día después, la pareja visitó Casa Brava Madrid y disfrutó junto a amigos
Apenas un día después, la pareja visitó Casa Brava Madrid y disfrutó junto a amigosInstagram (@lali)
En noviembre de 2025, Rosemblat y Espósito fueron a ver a Divididos y posaron junto a Ricardo Mollo
En noviembre de 2025, Rosemblat y Espósito fueron a ver a Divididos y posaron junto a Ricardo MolloInstagram (@lali)
Para despedir el 2025, Lali escribió "Gracias por tremendo año" y compartió un carrete con familia y amigos
Para despedir el 2025, Lali escribió "Gracias por tremendo año" y compartió un carrete con familia y amigosInstagram (@lali)
El 5 de enero de 2026 fue la última publicación de Lali junto a Pedro Rosemblat antes de anunciar su compromiso, momento en el que mostró su viaje por Brasil
El 5 de enero de 2026 fue la última publicación de Lali junto a Pedro Rosemblat antes de anunciar su compromiso, momento en el que mostró su viaje por BrasilInstagram (@lali)
Una de las postales con las que los enamorados anunciaron su compromiso y dejaron ver el soñado anillo
Una de las postales con las que los enamorados anunciaron su compromiso y dejaron ver el soñado anillo

