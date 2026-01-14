La historia de amor de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en fotos
La cantante y el conductor anunciaron su compromiso y recibieron muchos mensajes de cariño en redes; un recorrido por su romance que comenzó en febrero de 2024
LA NACION
La historia de amor de Lali Espósito y Pedro Rosemblat inició y se consolidó en un período de tiempo muy corto, ya que pasaron de ser completos desconocidos a anunciar su compromiso este miércoles, a menos de dos años desde que confirmaron su romance.
Desde aquella publicación del 7 de febrero de 2024, con la cual Lali confirmó su relación amorosa con Pedro Rosemblat, la pareja compartió muchos momentos y vivió un intenso romance. Entre vacaciones o viajes por la gira de la cantante en Europa, recopilaron varias imágenes que sirven como una especie de cronograma de la gestación de este compromiso. A continuación, las 20 mejores publicaciones de la artista en Instagram.
