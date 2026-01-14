La historia de amor de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en fotos

La historia de amor de Lali Espósito y Pedro Rosemblat inició y se consolidó en un período de tiempo muy corto, ya que pasaron de ser completos desconocidos a anunciar su compromiso este miércoles, a menos de dos años desde que confirmaron su romance.

Lali Espósito confirmó el casamiento y revolucionó las redes (Fuente: Instagram/@lali)

Desde aquella publicación del 7 de febrero de 2024, con la cual Lali confirmó su relación amorosa con Pedro Rosemblat, la pareja compartió muchos momentos y vivió un intenso romance. Entre vacaciones o viajes por la gira de la cantante en Europa, recopilaron varias imágenes que sirven como una especie de cronograma de la gestación de este compromiso. A continuación, las 20 mejores publicaciones de la artista en Instagram.

Las primeras imágenes de Lali y Pedro fueron muy virales en redes, ya que confirmaron el romance luego de muchos rumores Instagram (@lali)

Junto con un carrete de imágenes con amigos, esta fue la primera vez que pasaron un 14 de febrero, día de los enamorados, en pareja Instagram (@lali)

Lali decidió compartir una selfie junto a Rosemblat y la frase "Ya estamos listos 2024" Instagram (@lali)

Tras algunos meses, Lali ya estaba de viaje por su gira y compartió una captura de una videollamada con Pedro y su gato, quien después apareció varias veces Instagram (@lali)

Días después, Rosemblat viajó a España y se encontró con su novia para acompañarla en los shows Instagram (@lali)

El romance creció con el tiempo y las fotos pasaron a ser más del día a día Instagram (@lali)

Lali siempre se encargó de mostrar todo su amor por su pareja en redes

En agosto de 2024, la pareja realizó una escapada al Valle de Uco en Mendoza Instagram (@lali)

Lali y Pedro aprovecharon para mostrar su amor hasta en una salida de compras Instagram (@lali)

Lali tituló la publicación como "Algunos momentos de un viaje feliz"

El primer cumpleaños de Lali junto a Rosemblat la dejó muy acaramelada y no dudó en compartir las imágenes en redes Instagram (@lali)

Los viajes también incluyeron una escapada a Nueva York en octubre de 2024 Instagram (@lali)

Luego de varios meses en los que solamente hubo posteos con los gatos que comparten, Pedro fue a ver los primeros recitales de Lali en Vélez Instagram (@lali)

Sin especificar el destino, Lali y Pedro volvieron a compartir un vuelo en junio de 2025 Instagram (@lali)

En septiembre, la cantante viajó al Festival de San Sebastián y estuvo acompañada por el conductor de Gelatina Instagram (@lali)

Luego de sus shows en España, ella publicó una tierna foto junto a Pedro en las calles europeas Instagram (@lali)

Apenas un día después, la pareja visitó Casa Brava Madrid y disfrutó junto a amigos Instagram (@lali)

En noviembre de 2025, Rosemblat y Espósito fueron a ver a Divididos y posaron junto a Ricardo Mollo Instagram (@lali)

Para despedir el 2025, Lali escribió "Gracias por tremendo año" y compartió un carrete con familia y amigos Instagram (@lali)

El 5 de enero de 2026 fue la última publicación de Lali junto a Pedro Rosemblat antes de anunciar su compromiso, momento en el que mostró su viaje por Brasil Instagram (@lali)