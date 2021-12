Los fanáticos, en llamas: las series de culto que abandonan Netflix en enero

Como ocurre cada mes, la popular plataforma de streaming Netflix prescindirá de una larga lista de películas y series, en este caso, a partir de enero de 2022. Por lo tanto la fecha límite está cada vez más cerca.

Algunos son títulos que no funcionaron del todo bien pero otros son verdaderos clásicos que los usuarios, sin duda alguna, van a extrañar. Entre las pérdidas más significativas que se avecinan aparece la exitosa serie de cirujanos Grey´s Anatomy, que el año que viene irá por su 18° temporada de cirugías, enredos amorosos y muertes abruptas, pero que a partir del primer día del 2022 ya no estará disponible en Netflix.

Correrán la misma suerte ese fatídico 1° de enero el drama bélico Fury (Corazones de hierro, 2014), que protagoniza Brad Pitt, y la popular comedia Modern Family, una de las favoritas de los usuarios de la plataforma, que con su formato de falso documental alcanzó las 11 temporadas al aire y catapultó la carrera de figuras como Sofía Vergara, que interpreta a Gloria, la joven esposa latina del veterano Jay (Ed O’Neill).

Para los más chicos también habrá ausencias. Desde 2022 ya no podrán ver a esos cinco alegres amigos que se hacen llamar Los Backyardigans; y a partir del 7 de enero tampoco encontrarán disponible Cómo entrenar a tu dragón 3 (2019), la tercera entrega de esta saga de animación 3D de DreamWorks Animation.

La cuestionada adaptación a la acción real del exitoso manga y animé Fullmetal Alchemist (2017) desaparecerá de la plataforma de streaming en 1° de enero de 2022. Y en esa misma fecha se irá otro encuentro de dos mundos, Warcraft (2016), la no muy celebrada llegada a la pantalla del popular videojuego.

Las pérdidas, está claro, serán para todos los gustos. Desde el documental biográfico Casablancas: The Man Who Loved Women (2016), que cuenta el ascenso a la fama del inventor de las supermodelos, y desaparecerá del catálogo de la plataforma el 13 de enero, hasta 50 sombras negras (2016), la parodia de la exitosa película erótica Cincuenta sombras de Grey, que ya no aparecerá en el catálogo de Netflix el 15 de enero.

La lista de películas y series que se van de Netflix en enero

1° de enero:

2012

No respires

Corazones de Hierro

Amor sin escalas

Grey´s Anatomy

Fullmetal Alchemist

Frankenstein de Mary Shelley

La buena hamburguesa

Baila conmigo

Erin Brockovich, una mujer audaz

El tigre y el dragón

El libro de los secretos

Turbo

Metegol

Líbranos del mal

Zapped

The little prince

El cazador y la reina de hielo

Warcraft

El jinete

Nuestra última aventura

Code Geass: la resurrección de Lelouch

Mia y el león blanco

Los Backyardigans

Caillou

Justicia Joven

Vexed

Save me

Modern Family

7 de enero:

Cómo entrenar a tu dragón 3

8 de enero:

Feliz día de tu muerte 2

9 de enero:

El final del paraíso

13 de enero:

Casablancas: the man who loved women

15 de enero: