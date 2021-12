Mar de tranquilidad: la nueva miniserie coreana de Netflix tiene una historia conocida, sostenida por un elenco excepcional

Mar de tranquilidad (Corea del Sur, 2021). Creador: Choi Hang Young. Elenco: Bae Doona, Gong Yoo, Kim Song Young, Lee Joon, Lee Moo Saeng, Heo Sung Tae, Kil Hae Yeon, Choi Young Woo, Jung Soon Won. Disponible en: Netflix. Nuestra opini贸n: buena.

En un futuro no demasiado lejano, el agua se transform贸 en un recurso tan escaso que el acceso a ella est谩 restringido y vigilado con celo militar. Eso para la mayor铆a de la poblaci贸n, porque los estratos m谩s altos de la sociedad tienen tarjetas doradas y sin l铆mite de cargas. Ese es el mundo en el que transcurre Mar de tranquilidad, la nueva miniserie coreana que ya est谩 disponible en Netflix.

Con la carga de ser 鈥渓a pr贸xima El juego del calamar鈥 a sus espaldas, este nuevo drama que utiliza la ciencia ficci贸n como veh铆culo narrativo -as铆 como su exitoso antecesor usaba el thriller violento para reflejar las injusticias sociales-, empieza su marcha en la plataforma de streaming con una inesperada ventaja que puede virar a desventaja en un segundo. Hace seis meses, pocos conoc铆an las bondades y capacidades de la industria televisiva de Corea del Sur y, por ende, no le prestaban demasiada atenci贸n ni esperaban demasiado de ella aun cuando sus programas aparec铆an sin pausa en la plataforma. Pero claro, despu茅s del fen贸meno de El juego del calamar ahora toda producci贸n de ese pa铆s es nominada como su sucesora. Y como bien saben los personajes de ese otro fen贸meno televisivo, Succession, encontrar al heredero de un gigante es siempre una tarea complicada y desgastante para los postulantes. As铆, con el paso de ya tener la atenci贸n de todo el mundo dado, esa fama puede volverse un obst谩culo para ser juzgado seg煤n sus propios m茅ritos.

En esa encrucijada se encuentra la nueva miniserie de ocho episodios que, como su antecesora y Rumbo al infierno, el otro estreno coreano reciente de Netflix, cuenta con un equipo de producci贸n llegado de la celebrada industria cinematogr谩fica de ese pa铆s. En este caso, a partir de un cortometraje que 茅l mismo dirigi贸, el realizador Choi Hang Yong desarroll贸 junto a la guionista Park Eun Kyo, habitual colaboradora de Bong Joon-ho, la historia de un equipo de astronautas a los que se les encomienda la misi贸n de viajar a una base lunar abandonada por un accidente nuclear que mat贸 a todos sus residentes para recuperar material de las investigaciones de los cient铆ficos que trabajaban ah铆. Con la vida en la Tierra al borde de la extinci贸n por la sequ铆a, el grupo emprende el viaje aunque ninguno de ellos sepa con qu茅 se van a encontrar all铆. La falta de informaci贸n no es casual: el gobierno tiene planes para el elemento que manda a recuperar y prefiere que los que hagan el tr谩mite no est茅n enterados de nada.

Mar de tranquilidad. Prensa Netflix

La m谩s inc贸moda con las caracter铆sticas del viaje-que en este futuro cercano no parece m谩s complicado que volar a Europa-, es la doctora Song, especialista en astrobiolog铆a, que despu茅s del accidente en la base lunar en el que perdi贸 a un ser querido, eligi贸 cambiar de carrera. Aun as铆, sus conocimientos son requeridos por la directora de la agencia que la convence de aceptar el trabajo a cambio de una tarjeta dorada para la carga de agua. En realidad, el inter茅s de la cient铆fica tiene m谩s que ver con un mensaje que recibi贸 desde la luna antes del accidente. Para interpretarla aparece Bae Doona, actriz reconocida en todo el mundo por su trabajo en films como Barkings Dog Never Cry, su debut cinematogr谩fico, y la excelente The Host, de Bong Joon-Ho, entre otros y su participaci贸n en las pel铆culas Cloud Atlas y El destino de J煤piter, de las hermanas Wachowski. En TV es la protagonista de dos de las series coreanas m谩s destacadas de su pa铆s, Stranger y Kingdom, disponibles en el cat谩logo de Netflix. Talentosa y capaz de transmitir la integridad moral y el quiebre emocional de sus personajes apenas con un suspiro la actriz consigue una magn铆fica interpretaci贸n de la solitaria doctora Song, dispuesta a todo por descubrir lo que sucedi贸 en el lugar.

Mar de tranquilidad Prensa Netflix

Con un guion que por momentos tiende al subrayado y las obviedades de este tipo de relato-se puede adivinar a distancia qui茅nes ser谩n las primeras v铆ctimas luego del alunizaje-, la pericia de Bae Doona ayuda a elevar la tensi贸n narrativa y logra atrapar al espectador con una combinaci贸n de ciencia ficci贸n, misterio, terror y policial. Llegados a la estaci贸n, los astronautas se dan cuenta r谩pido que la historia de la fuga nuclear que mat贸 a m谩s de 80 de sus habitantes era pura ficci贸n, pero que algo m谩s siniestro se esconde en los interminables pasillos del lugar. Y no solo eso: pronto resulta evidente que el material a recuperar es tan codiciado que la misi贸n puede haber sido comprometida con alg煤n mercenario en busca de r茅dito econ贸mico. Una posibilidad que el estricto capit谩n Han no termina de aceptar. Interpretado por Gong Yoo, estrella de la TV de su pa铆s y reconocido mundialmente por su papel en Invasi贸n Zombie, el militar se presenta como el perfecto adversario para la doctora Song. Siempre dispuesto a cumplir 贸rdenes y ce帽irse a los planes trazados, 茅l tambi茅n tiene motivaciones ocultas para haber aceptado la misi贸n casi suicida, una historia de fondo que se va desarrollando a medida que avanzan los cap铆tulos.

Aunque la miniserie no aporta demasiadas novedades en t茅rminos narrativos, s铆 logra entretener y mantener al espectador interesado en lo que sucede en pantalla, especialmente gracias al trabajo de sus actores principales y el aporte del excelente elenco secundario en el que se destacan las interpretaciones de Kim Song Young, como la m茅dica de abordo, y los notables Lee Joon, en el papel del teniente Ryu y Lee Moo Saeng, quien interpreta al duro jefe Gong. Los espectadores m谩s observadores tambi茅n reconocer谩n en un papel menor pero fundamental para la trama a Heo Sung Tae, el actor que interpretaba al violento jugador 101 en El juego del calamar. Otro punto de contacto entre esta miniserie y su predecesora y punto de referencia inevitable.