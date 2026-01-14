Los fiscales españoles investigarán las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

BARCELONA.- Los fiscales españoles comenzaron a indagar las acusaciones de que el cantante español Julio Iglesias agredió sexualmente a dos exempleadas en sus residencias en República Dominicana y las Bahamas.

La fiscalía española informó a The Associated Press este miércoles que las acusaciones estaban relacionadas con los informes de medios de comunicación de principios de esta semana sobre que Iglesias había agredido sexual y físicamente a dos mujeres que trabajaban en sus residencias caribeñas entre enero y octubre de 2021.

Iglesias aún no habló públicamente sobre las acusaciones. Russell L. King, un abogado de entretenimiento con sede en Miami que menciona a Iglesias como cliente en su sitio web, no respondió a una solicitud de comentarios por parte de AP.

Julio Iglesias y tres jóvenes mujeres en República Dominicana, el 27 de septiembre de 2010. Splash News SN/The Grosby Group

La fiscalía española que maneja casos para la Audiencia Nacional de España dijo que había recibido acusaciones formales contra Iglesias por parte de una persona no identificada el 5 de enero. Iglesias podría ser llevado ante el tribunal con sede en Madrid, que puede juzgar presuntos delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero, según la oficina de prensa del tribunal.

Women’s Link Worldwide, una organización no gubernamental, dijo en un comunicado que representaba a las dos mujeres que habían presentado la denuncia ante el tribunal español. El grupo dijo que las mujeres acusaban a Iglesias de “delitos contra la libertad e integridad sexual, como acoso sexual” y de “trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre”.

El medio español elDiario.es y el canal de televisión Univision Noticias publicaron la investigación conjunta sobre la supuesta mala conducta de Iglesias. La portavoz del gobierno español, Elma Saiz, dijo que los informes de los medios sobre Iglesias “exigían respeto”.

“Una vez más puedo reafirmar el firme y completo compromiso de este gobierno para enfrentar cualquier acto de violencia, acoso o agresión contra las mujeres”, afirmó Saiz el martes después de que se publicaran los informes de los medios.

Panky Corcino, portavoz de la Oficina del Fiscal General en República Dominicana, se negó a comentar, diciendo que no podía confirmar ni negar una investigación. Por ley, cualquier caso en el país caribeño que involucre agresión sexual o violencia debe ser investigado por los fiscales, incluso si nadie presentó una denuncia.

Una carrera de éxitos

Iglesias tiene una larga trayectoria en su haber. RONALDO SCHEMIDT - AFP

Iglesias, de 82 años, es uno de los artistas musicales más exitosos del mundo después de haber vendido más de 300 millones de discos en más de una docena de idiomas. Después de comenzar su carrera en España, ganó una inmensa popularidad en Estados Unidos y en el resto del mundo en las décadas de 1970 y 1980. Además, es el padre del cantante pop Enrique Iglesias.

Julio Iglesias ganó un Grammy en 1988 a la mejor interpretación de pop latino por su álbum “Un hombre solo”. También recibió un premio a la trayectoria en los Grammy en 2019.

El ministro de Cultura de España dijo el miércoles que su gobierno de izquierda, que tiene entre sus prioridades los derechos de las mujeres y la igualdad, también considerará despojar a Iglesias de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que le fue otorgada en 2010.

“Es algo que estamos estudiando y evaluando, porque evidentemente nos sentimos obligados a hacerlo ante un caso tan grave”, manifestó el Ministro de Cultura, Ernest Urtusan.

Agencia AP