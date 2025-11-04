Quién es Jonathan Bailey, el hombre elegido como el más sexy del mundo

El actor británico Jonathan Bailey fue nombrado el hombre más sexy del mundo por la revista estadounidense People. El actor británico se destaca por su carisma y talento, cualidades que lo catapultaron a la fama internacional.

¿Quién es Jonathan Bailey?

Jonathan Bailey es un actor británico conocido por sus roles en Bridgerton, Wicked y Jurassic World: Renace. Tras el reconocimiento de la revista People, el intérprete recordó al mismo medio un momento específico en 2020, después del estreno de Bridgerton, que marcó el inicio de su fama. “Tenía la radio configurada para mi alarma y una mañana sonó con: ‘Aquí están las noticias a las 7. Pero justo antes de irnos, ¿podemos hablar de Jonathan Bailey?’“, rememoró. “Pensé: ‘¿Dónde está mi diario? ¿Es esto real?’ Fue salvaje”, completó.

El actor se considera afortunado y reflexiona sobre la importancia de la conexión humana: “Me siento increíblemente afortunado. La vida es un viaje para todos, sin importar quiénes sean ni de dónde vengan. Se trata simplemente de asegurarse de que, mientras estás en ese viaje, estés atento a los demás y te asegures de que todos estén bien. Y, si lo necesitan, ¡dales un buen empujón!“.

La trayectoria de Jonathan Bailey en la actuación y la TV

Nacido el 25 de abril de 1988 en Wallingford, Oxfordshire, Jonathan Stuart Bailey descubrió su pasión por el baile a temprana edad. Su formación en ballet lo llevó a participar en una producción de Un cuento de Navidad de la Royal Shakespeare Company a los ocho años. A pesar de su amor por la danza, el estigma social lo llevó a alejarse. “Uno de mis mayores arrepentimientos, en términos de lo que la sociedad dice que los niños no deberían hacer en sus roles de género, es que dejé de bailar a los 12 o 13 años”, reveló en una entrevista con Flaunt Magazine.

Jonathan Bailey protagonizó la segunda temporada de Birdgerton

Bailey debutó en televisión a fines de los 90 en Bramwell. En 2004, actuó en su primera película, Cinco niños y Eso y, en 2008, obtuvo su primer papel protagónico en TV con Off the Hook (2009). También tuvo un papel principal en la comedia Campus (2011) e interpretó a un joven Leonardo Da Vinci en la serie infantil Leonardo (2011). Entre 2013 y 2015, fue uno de los protagonistas de Broadchurch y en 2016 integró el elenco de Crashing.

La reacción de Jonathan Bailey tras el reconocimiento

El actor de 37 años expresó su gratitud y sorpresa ante la noticia. “Es un gran honor. Obviamente, me siento increíblemente halagado. Y es totalmente absurdo”, declaró a la revista y añadió con entusiasmo: “Era un secreto, así que estoy muy emocionado de que mis amigos y familiares se enteren”. Sus predecesores fueron John Krasinski (2024) y Patrick Dempsey (2023).

La revista resaltó el carisma del actor como un factor determinante para otorgarle el título. “Con su carisma arrollador -sostiene People- el actor se roba el show y los corazones de la gente, y consolida su posición como una de las estrellas más magnéticas de Hollywood”. Bailey confesó que su seguridad se desarrolló con el tiempo. Durante su juventud, no se consideraba “sexy”.

Jonathan Bailey fue elegido el hombre más sexy del mundo por la revista People

Bailey es la primera persona homosexual en ser nombrado el hombre más sexy del mundo por People. En una entrevista con GQ, el actor reveló que, al principio de su carrera, le aconsejaron ocultar su orientación sexual. ”Hay dos cosas que no queremos saber: si eres alcohólico o si eres gay”, le dijo un colega.

A pesar de las advertencias, el actor decidió vivir abiertamente. El desafío lo llevó a cuestionar si su orientación sexual limitaría sus roles en la pantalla. “Ser un actor gay, históricamente, significaba que no podías interpretar a un heterosexual y que, de todos modos, no había papeles gay que interpretar. Eso cambió muchísimo”, explicó a The Hollywood Reporter. “Cualquier prejuicio contra la sexualidad es algo contra lo que hay que luchar, y qué mejor manera de hacerlo que interpretando cualquier personaje”, afirmó.

Jonathan Bailey es la primera persona homosexual en ser nombrado el hombre más sexy del mundo Ahn Young-joon� - AP�

La vida amorosa de Jonathan Bailey

Bailey compartió sus primeros amores platónicos de la infancia. “Diría que el príncipe Eric, de La sirenita, y Trini de Los Power Ranger. Recuerdo haber arrojado accidentalmente dos herramientas de jardín por encima de la cerca tratando de ser ella”, añadió.

El actor reveló su lado lúdico al describir su cita ideal. “Me encanta caminar, ir a cenar, el teatro, las películas. Depende del número de cita. Si es como la cita 100, entonces me gustan los Legos, aunque los británicos lo decimos singularmente ‘Lego’ y pizza. Algunas de mis mejores citas han sido citas de Lego", confió.

Jonathan Bailey es el hombre más sexy del mundo de 2025

En 2019, Bailey ganó el premio Laurence Olivier al Mejor actor de reparto en un musical por su trabajo en el revival de Company. En su discurso de aceptación, destacó la importancia de la representación LGBTQ a través del arte. “En un momento en el que se cuestiona el reconocimiento de la existencia misma de las personas LGBTQ en nuestras escuelas, pudimos mostrar una imagen encantadora y celebratoria del amor gay. Las personas LGBTQ en realidad no somos tan diferentes, somos tan ansiosos, defectuosos y estamos tan desesperados por enamorarnos como todos los demás”, expresó y recibió una ovación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.