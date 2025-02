Los momentos más románticos de Anto Roccuzzo con Lionel Messi: de su lujoso casamiento al explosivo saludo tras ganar la Copa

La primera dama del fútbol está de festejo. Este 26 de febrero Antonela Roccuzzo cumple 37 años y teniendo en cuenta que es fanática de las fiestas y de que el año pasado celebró su cumpleaños con temática de Princesas de Disney probablemente se esté preparando para soplar las velitas junto a Lionel Messi, sus tres hijos, Thiago (11), Mateo (9) y Ciro (7), y sus mejores amigas. Pero, además de ser influencer de moda, fitness y skincare, una lectora asidua de ciencia ficción y una fanática total y absoluta de Harry Potter, la rosarina también es la protagonista de una de las historias de amor más memorables y encantadoras. En honor a su cumpleaños, un repaso por los cinco momentos más románticos de su relación de dos décadas con el campeón del mundo.

1) Una boda de ensueños

Es imposible empezar esta lista sin hacer mención de la boda de Antonela y Lionel. El 30 de junio de 2017, tras doce años de relación y con sus dos hijos mayores como testigos, la pareja dio el sí en el hotel City Center de su Rosario natal. La lista de invitados incluida a 260 personas, entre ellos sus familias y sus mejores amigos: Luis Suárez y Sofía Balbi, Neymar y Sergio Busquets, entre otras personalidades del espectáculo y el deporte.

Messi y Roccuzzo se casaron el 30 de junio de 2017 en el hotel City Center de Rosario frente a 260 personas Marcelo Manera - LA NACION

Durante la ceremonia, Messi sorprendió a su esposa con una performance en vivo de “Sin principio ni final” interpretada por Abel Pintos, que no dejó ojos sin lágrimas. El evento se realizó bajo un estricto protocolo de seguridad y, además de las fotos, dejó en evidencia un dato clave sobre la novia: cuando se filtró la tarjeta de casamiento, más de uno se enteró de que en realidad el nombre de la rosarina se escribe con una sola ele y no con dos.

2) Un reencuentro de película

El 11 de julio de 2021, Lionel Messi terminó de rodillas en el césped del Maracaná justo en el instante previo a que el árbitro pitara el silbato y le diera la victoria a la selección argentina en la Copa América como visitante y ante Brasil. Logró su sueño máximo, pero, aunque era un momento de extrema y pura felicidad, debido a las restricciones por el Covid, no pudo compartirlo en persona con su familia. Pero, eso no evitó que estuvieran conectados: en medio de los festejos, se comunicó por videollamada de WhatsApp con su esposa y sus hijos y les mostró orgulloso la medalla de campeón.

El reencuentro de Leo Messi y Anto Roccuzzo tras la Copa América 2021

Cuando terminó el torneo, Leo regresó en avión a Rosario y, en la pista de aterrizaje, lo esperaba su esposa. La emoción y la felicidad no solo por la victoria, sino también por el reencuentro fue tan grande que Antonela literalmente corrió hacia Leo, se colgó de su cuello y él la abrazó con fuerza. Fue una inusual demostración de amor de su parte, puesto que no acostumbran a tener este tipo de reacciones en público. La escena quedó grabada y dio la vuelta al mundo.

3) Un gesto vale más que mil palabras

“Hoy me toca despedirme de esto. Llevo toda mi vida acá. Llegué muy chiquito acá, con 13 años. Pasaron 21 años y me voy con mi mujer y con tres catalanes/argentinos y no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad”. Con esas palabras, Lionel Messi se despidió del club de sus amores, el Barcelona, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Camp Nou el 8 de agosto de 2021.

Leo se emocionó durante su despedida del Barcelona y Antonela se acercó a él para darle un pañuelo para que pudiera secarse las lágrimas Eric Alonso - Getty Images Europe

Mientras Leo hablaba en el escenario, Antonela, Thiago, Mateo y Ciro lo acompañaban desde la primera fila. Aunque el futbolista suele mantener las formas y rara vez llora en público, la mezcla de angustia y tristeza se apoderaron de él y no pudo evitar romper en llanto. A pesar de que tiene un perfil bajo y siempre evita llamar la atención, Roccuzzo no lo dudó y reaccionó ante la situación. Se levantó de su asiento, sacó un pañuelo de su cartera y se lo dio a su marido, sin importar que todas las miradas estuvieran puestas en ellos. Un gesto “fuera del protocolo” para ella, pero con el que demostró muchas cosas, principalmente su apoyo incondicional a Lionel.

4) Nada de separaciones, juntos en todos lados

El 29 de noviembre de 2021, a cuatro meses de ganar la Copa América con la selección argentina y a tres de la firma de su contrato con el París Saint-Germain, Messi dijo presente en la entrega del Balón de Oro. Su esposa y sus tres hijos lo acompañaron y los cinco posaron juntos para las cámaras. Sin embargo, durante la alfombra roja ocurrió una situación que al futbolista no le gustó nada y no dudó en intervenir.

El gesto de Messi con Anto Roccuzzo en el Balón de Oro 2021

En plena sesión de fotos, uno de los organizadores le pidió a Antonela que se moviera a un costado para que Lionel posara solo con los niños. Messi no dudó en reaccionar y le dijo que se quedara con ellos. El momento se volvió viral y encantó a más de uno. Como frutilla del postre, ese día el argentino ganó su séptimo Balón de Oro.

5) El sueño de una vida hecho realidad y un festejo en familia

El 18 de diciembre de 2022, Lionel Messi cumplió el sueño máximo de su carrera: con 35 años se consagró campeón del mundo con la selección argentina y tocó el cielo con las manos. Aunque su foto con la Copa del Mundo se convirtió en la publicación con más ‘Me Gusta’ de la historia de Instagram, hubo otra postal que también dio la vuelta al mundo: la que se sacó con su esposa y sus tres hijos en el Estadio Lusail y la cual coronó no solo un día histórico sino también años de acompañamiento y apoyo incondicional.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi posaron con sus hijos Ciro, Mateo y Thiago tras la victoria de la selección argentina en el Mundial de Qatar Instagram @antonelaroccuzzo

Anto Roccuzzo compartió en Instagram la foto familiar que se convirtió no solo en la favorita de los fans, sino también de ellos. La influencer la eligió para su perfil de Instagram y como fondo de pantalla de su celular y el futbolista para su foto de WhatsApp, puesto que para ambos representaba no solo la realización del sueño después de muchas frustraciones y tristezas, sino también un nuevo recordatorio de la vida que eligieron compartir juntos.