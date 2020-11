Los compañeros de Lola Latorre opinaron sobre la decisión de la producción Crédito: Captura

Participantes del Cantando 2020 (eltrece) hablaron sobre la polémica en torno a Lola Latorre, que fue aislada durante 15 días del programa luego de que fuera aprehendida el fin de semana en una fiesta clandestina en la localidad bonaerense de Mercedes.

"Respeto todas las decisiones que tome la producción. Si lo deciden, por algo será", afirmó Lizardo Ponce al ser consultado por la notera de Los ángeles de la mañana (eltrece). Luego continuó: "Más allá de que Lola sea mi amiga, yo entiendo lo que le pasó, y obviamente no lo justifico ni lo comparto, es algo que no hay que hacer. No está bueno".

Los participantes del Cantando opinaron sobre Lola Latorre y el escándalo de la fiesta clandestina 04:17

Video

Respecto de la versión que dijo Lola, sobre que había ido a buscar a una amiga, detalló: "Siempre hay que recurrir a los adultos y más si había alguien en problemas. Ella sabe lo que hizo y estuvo bien explicarlo". También contó que pudo hablar con Lola, quien se encuentra "muy angustiada". "No podía creer la que se le vino sin mandársela del todo. Ella reconoce a se mandó una c., porque no está bien lo que hizo, pero la acusan de algo que ella sabe que no hizo", añadió.

Por su parte, Flavio Mendoza se mostró conforme con la decisión de la producción. "Hay que cuidarse. Todos estamos haciendo protocolos terribles para volver a trabajar. Más allá de si fue o no a una fiesta, hay que evitar esas situaciones. Alguien de su familia estuvo con riesgo, debería haberse cuidado".

La producción suspendió por 15 días a Lola Latorre por su presencia en una fiesta clandestina

Por otro lado, Floppy Tesouro opinó: "Entiendo que hay gente joven que dice: 'Bueno, voy un rato a una fiesta". Ella dice que no fue, que fue a buscar a una amiga. Vamos a creerle que no estuvo, ¿por qué tendría que mentir?".A su vez, fue tajante: "Me parece que directamente no hay ni que acercarse a esas fiestas clandestinas, más si somos personas expuestas. Me parece bien que se haya puesto orden de algún modo y que no es que no haya pasado nada".

"Si asistió a una fiesta y la producción cree que esa es la medida correcta, para mí está bien. Estamos del lado de la producción", observó el actor Dan Breitman.