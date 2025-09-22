¿Los Rolling Stones vienen a la Argentina? El misterioso mensaje que publicaron en sus redes

Un sencillo video de 7 segundos desató una ola de especulaciones. Los Rolling Stones publicaron un breve clip en sus redes sociales donde se ve el logo de la lengua -característico de la banda inglesa- titilando en celeste y con un fondo blanco. Al aludir a los colores de Argentina, las especulaciones sobre una posible visita del grupo al país se dispararon y la “fiebre stone” volvió a encenderse una vez más, luego de más de ocho años del último recital en el Estadio Único de La Plata.

La publicación que despertó las especulaciones

En redes sociales, la banda integrada por Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood posteó un video de tan solo 7 segundos, donde se alcanza a ver la lengua pintada de celeste, sin decir nada más. Obviamente, los 3,3 millones de seguidores en X y los 4,1 millones en Instagram empezaron a elucubrar distintas teorías sobre qué significa este misterioso mensaje.

Los fanáticos de la banda de todo el mundo empezaron a opinar masivamente en las publicaciones y, en general, fueron los argentinos los más presentes en los comentarios. Muchos leyeron entrelíneas el clip y se entusiasmaron con un posible desembarco del grupo en Argentina, donde el conjunto londinense cuenta con su hinchada más fanática e incluso tienen una tribu urbana en honor a ellos, los famosos “rolingas”.

Los Rolling Stones tocaron en Argentina un total de cuatro veces: en 1995, 1998, 2006 y 2016. Dieron 15 shows en total que congregaron a más de 900 mil fanáticos. La última vez que vinieron al país realizaron tres conciertos imponentes en el Estadio Ciudad de La Plata, con una asistencia total de más de 150 mil personas. El último recital de esa serie fue el 16 de febrero de 2016, con una gran convocatoria y transmitido en vivo por televisión. Desde ese entonces, no volvieron a tocar en suelo argentino, por lo que la expectativa del público local es enorme.

La última gira de los Rolling Stones fue en 2024 con su álbum Hackney Diamonds, que incluyó 20 conciertos en Norteamérica. En ese entonces, se vendieron 880.000 entradas para esos conciertos y generaron más 235 millones de dólares. La gira contó con una gran producción e incluyó ensayos de más de 60 canciones del catálogo de la banda londinense.