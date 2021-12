El increíble mural de Leo Messi en Rosario que fascinó a Anto Roccuzzo

Lionel Messi no se olvida de la localidad donde nació así como tampoco Rosario puede dejar de homenajear al futbolista que salió de sus calles y conquistó al mundo con la magia de su zurda. La Pulga no solo dio allí sus primeros pasos en Newell’s Old Boys sino que también conoció a su novia, Antonela Roccuzzo, quien se convirtió en su esposa.

Messi y Antonela visitan en Rosario a sus familiares cada vez que pueden y, si bien su vida con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro está ahora en París, ambos tienen un fuerte arraigo con la ciudad. Así lo demostró este lunes la mujer del 30 del PSG, quien compartió un emotivo e increíble homenaje artístico que le hicieron a Leo.

Antonela compartió el increíble mural que le hicieron a Messi en Rosario Instagram @antonelaroccuzzo

Roccuzzo posteó en sus historias imágenes de la espectacular pintura que dos artistas hicieron con la cara del delantero de 34 años. Se trata del mural más grande que Rosario ostentó en la ciudad en toda su historia, mide 69 metros de alto y fue titulado por sus autores como “De otra galaxia y de mi ciudad”.

Quienes estuvieron a cargo de la obra fueron los muralistas Marlene Zuriaga y Lisandro Urteaga y la locación que eligieron para pintar al capitán de la Selección argentina fue ni más ni menos que un edificio a dos cuadras del Monumento a la Bandera.

Así se ve desde las calles de Rosario el mural de Messi Instagram @rosarioarg_

El ubicación exacta es la torre San Jorge de la avenida De La Libertad 328, que se encuentra a una cuadra del Bar VIP, en un lugar que forma parte de una concesión de la familia de La Pulga.

A mediados de este año, Messi había sido homenajeado con otro mural en Rosario, aunque en la zona específica donde nació, en La Bajada. Esa pieza de arte fue titulada entonces como “De otra galaxia y de mi barrio”.