Los creadores de Los Simpson anunciaron que ya no utilizarán a actores blancos para doblar voces de personajes que no lo sean

Los productores de Los Simpson anunciaron un importante cambio respecto a los actores que le ponen voz a sus personajes. El equipo detrás de la mítica serie animada ayer comunicó que no usará más actores blancos para interpretar a personajes de minorías étnicas. Otras producciones hicieron anuncios similares en los últimos días, luego del golpe que significó en la sociedad estadounidense el asesinato del afroamericano George Floyd en manos de un policía blanco .

"A partir de ahora Los Simpson ya no tendrá actores blancos que representen a personajes no blancos", indicó la cadena FOX en un comunicado que publicó la AFP . Si bien el anuncio no afectará las voces de los personajes de la familia Simpson -todos blancos o, más precisamente, amarillos-, sí afectará al personaje Apu Nahasapeemapetilon , el hombre indio que está a cargo del minimercado de la ciudad.

El personaje de Apu, en la versión de la serie original, hasta ahora llevaba la voz del actor Hank Azaria . En enero último, Azaria, que es blanco, ya había anunciado que acordó con la producción abandonar el personaje. Apu es, de hecho, uno de los personajes más acusados de reproducir estereotipos racistas.

Apu es uno de los personajes de la serie a los que le cambiará la voz debido a esta importante decisión de los creadores de Los Simpson

Otro personaje al que afectaría este cambio es al Dr. Hibbert , un afroamericano interpretado por el actor blanco Harry Shearer . El artista, además, hace varias otras voces en la tira, como la del Sr. Burns (jefe de Homero Simpson ), Ned Flanders (vecino de la famosa familia) y el director Skinner , a cargo de la escuela principal de Springfield .

Otra serie que hizo una reflexión similar fue Family guy ( Padre de familia ). El actor Mike Henry , también blanco, comunicó en los últimos días que dejará de ser la voz de Cleveland Brown , un personaje negro de la serie.

"Ha sido un honor interpretar a Cleveland para Family Guy por 20 años. Amo este personaje, pero personas de color (no blancas) deben interpretar a los personajes de color. Por eso dejaré el papel", escribió en Twitter.