Qué se sabe de la salud de Thiago Medina este lunes 6 de octubre
El exparticipante de Gran Hermano está internado hace más de tres semanas en Moreno, tras el accidente que tuvo con su moto; este fin de semana experimentó una notable mejoría de salud; vio por primera vez a sus hijas y su expareja contó detalles del reencuentro
Thiago Medina protagonizó hace tres semanas un siniestro vial en moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Desde entonces permanece internado, ahora en la sala de cuidados intermedios, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.
Daniela Celis, expareja de Thiago Medina y madre de sus dos hijas, confirmó que el joven experimentó una notable mejoría este fin de semana. “Los milagros existen”, indicó.
“Nos estalla el corazón de alegría después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando. Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente", relató Celis, quien, desde el primer día, se encuentra al tanto de todas las novedades sobre Medina, internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.
Esperan una “pronta salida” de terapia intensiva
“Si todo continúa de esta manera esperamos una pronta salida de terapia intensiva”. Eso escribió Camila, una de las hermanas de Thiago Medina de cara al fin de semana y augurando lo que seguiría después. Además, detalló que “se encuentra bien de ánimo, comiendo y leyendo”.
Evolución favorable de Thiago
Daniela Celis, llevó tranquilidad a los seguidores de Medina luego de comunicar el jueves que le realizaron una exitosa limpieza de las heridas y que ya no requiere asistencia mecánica respiratoria ni cánula de oxígeno.
“Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones. Ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación. No requiere asistencia ni cánula de oxígeno”, escribió Daniela, quien resaltó que se trata de “grandes pasos” en el estado clínico del joven. Además, expresó un especial agradecimiento al equipo de cirugía del hospital por su dedicación y profesionalismo: “Queremos agradecer al equipo de cirugía del Hospital de Moreno por tercera vez, y a todos los que nos acompañan en este camino”.
Las primeras palabras de Thiago tras el accidente
Daniel Celis en un video se explayó acerca de la conversación que tuvo con Medina. “Hola. Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos, pero la fe, las esperanzas, las oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100 por ciento bien y pueda salir del hospital. Solamente escucha y reacciona y nada más. Y les quería compartir esto con ustedes también, agradecerles porque estoy muy feliz. Por supuesto, lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas. ‘¿Y las nenas y las nenas y las nenas y las nenas?’, dijo. Mi vida".
Más detalles del parte médico
El posteo de Celis vino aparejado del parte médico que dieron a conocer los especialistas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, antes de iniciar este fin de semana. En él explayaron ciertas mejorías del paciente: “Medina pudo superar adecuadamente los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso. Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”.
La hermana de Thiago Medina reveló la primera conversación que tuvo con él
Al salir del hospital, la joven decidió brindar el jueves una entrevista a Cortá por Lozano (Telefe) y contar todos los detalles de su charla con él que la llenó de alegría.
“Lo vi, hoy entré con Daniela y está maravilloso. Esto es de a poquito, va evolucionando día a día. Pero con que me reconozca y me diga ‘gorda’ es todo. Sabe quienes somos, lo único que me dice es: ‘Estás más gorda. Empezá la dieta’. Él es así conmigo. Lo vi un rato y ya después lo dejamos descansar”, dijo Camila entre risas por el comentario que le hizo su familiar internado.
Una intervención compleja
Diez días atrás Medina fue intervenido quirúrgicamente por segunda vez. De acuerdo a lo que expresó la influencer, “fue una cirugía sin complicaciones” y los médicos lograron una “buena reparación de la parrilla costal”.
En ese sentido, desde el Hospital, emitieron un comunicado donde especificaron que la operación “duró cuatro horas y media” y que “se mantuvo hemodinámicamente estable, sin intercurrencias”.
Lesiones graves
El impacto dejó al joven de 22 años con la fractura de seis costillas y politraumatismos que comprometieron algunos órganos vitales. En una intervención de urgencia, las autoridades médicas decidieron extirparle el bazo. Asimismo, informaron que sufrió daños severos en su pulmón.
Continúa la ‘campaña de oración’
Por iniciativa de Daniela Celis, familiares, amigos, celebridades y fanáticos de Gran Hermano utilizaron sus perfiles de Instagram para compartir historias promoviendo oraciones por la mejora de la salud de Thiago Medina.
Nuevo video del choque
En las últimas horas se conoció un nuevo vídeo, que reprodujo LN+, que muestra los momentos previos al choque que Thiago Medina sufrió. Las imágenes exhiben que el exparticipante de Gran Hermano circuló -al menos en este tramo registrado por las cámaras del municipio- a una velocidad superior a la del resto de los vehículos.
La fiscalía investiga el siniestro
Apoyada en una incipiente reconstrucción de la escena del siniestro, la Fiscalía investiga, por estos momentos, la causa del accidente. De acuerdo con las primeras informaciones, el cruce donde se produjo tenía poca señalización, lo que podría haber contribuido al impacto.
Lo que se presume es que el vehículo quería hacer un giro a la izquierda, puso el guiño, emprendió la maniobra y, segundos después, fue embestido violentamente por la moto de Thiago en la parte trasera.
