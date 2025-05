Luciana Elbusto reveló detalles sobre su relación con Diego Brancatelli: ”Habíamos decidido guardar silencio"

La periodista Luciana Elbusto reveló este martes en una entrevista haber mantenido un vínculo sentimental con su colega Diego Brancatelli. Una semana después de que se filtraran supuestos chats subidos de tono entre ambos, intercambio que las dos partes desconocen, Elbusto reconoció haber mantenido “contacto” con Brancatelli en los últimos cinco años. “Después de la pandemia empezamos a generar un vínculo”, confesó.

“Se dijeron muchas cosas, algunas son verdad, otras no. Dijeron que Diego me regaló cosas como una camioneta Nada de eso es cierto. Nunca me regaló nada. Tuvimos amistad. Y es cierto que, en los últimos cinco años, volvimos a tener contacto. Después de la pandemia empezamos a generar un vínculo”, contó a Paparazzi.

“Se vieron imágenes, fotos, en una cancha. Lo que haya sido ese vínculo, cómo fue, qué sentimos, queda entre nosotros. Cada uno sabrá manejarlo y el tiempo dirá”, acotó más adelante. Admitió además que la situación la supera: “Antes buscaba en redes sociales temas para escribir. Ahora abro y me encuentro con mi cara. Aunque te digan que no mires, lo hacés igual”. Y completó: “Por eso sentí que tenía que hablar”.

⭕️ Luciana Elbusto confesó todo sobre su relación con Diego Brancatelli: “Queda entre nosotros el vínculo que tuvimos” pic.twitter.com/FysKvXDgta — Paparazzi (@PaparazziRevis) May 13, 2025

Respecto de su última interacción con Brancatelli, detalló: “Con Diego no hablé desde la semana pasada. Tuvimos una primera charla cuando explotó todo, el lunes. Me enteré por un compañero, me mandó una captura. Cuando la vi, el contenido era muy fuerte. Lo único que pensé fue en las familias. No era un vocabulario que yo usaría. Quizás fue una conversación manipulada. Sí teníamos contacto, hablábamos por WhatsApp.”

“Después de eso, el miércoles fue la última vez que hablamos. Habíamos decidido guardar silencio, dejar que el tema pasara. Tal vez ellos se resguardaron de una forma y yo, que salgo a trabajar, me enfrenté a una guardia de cuatro horas en la puerta. No podía no hablar”, cerró.

Noticia en desarrollo.