Luciana Geuna compartió una foto desde una clínica y contó el mal momento que vivió: “Estoy saliendo de un susto grande”
La periodista reveló el delicado problema de salud que sufrió esta semana; también contó cómo se encuentra hoy y le agradeció a las personas que la acompañaron
- 3 minutos de lectura'
La periodista Luciana Geuna preocupó a sus seguidores al revelar que sufrió un delicado problema de salud por el cual debieron internarla. A través de un posteo que hizo en Instagram durante la noche del miércoles 17 de septiembre contó que estaba “saliendo de un susto grande”. Si bien prefirió no ahondar detalles sobre la cuestión médica que tuvo, se refirió a cómo se encuentra actualmente y le dio las gracias a las personas que la acompañaron a atravesar el difícil momento. “Ahora es todo poco a poco y para adelante”, sostuvo.
“Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo”, fue lo primero que expresó Luciana Geuna en su posteo. “Y necesito mucho, mucho, agradecer: a Lorena Delisio y todo el equipo del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), una burbuja impecable de profesionales donde me sentí tan cuidada y respetada. Para Lorena todavía me faltan las palabras: su calma y seguridad. Cómo cada día me explico lo que pasaba y cómo seguíamos. Saber con esa certeza profunda que estaba en manos extraordinarias que no solo saben mucho de medicina, sino de humanidad", continuó y agradeció uno por uno a las personas que la acompañaron en este delicado momento, desde sus médicos hasta su prepaga y su familia y a los equipos de Olga y Todo Noticias.
“Tengo el corazón lleno de mi familia y su presencia (a pesar de que a muchos los tengo lejos y lo difícil que es eso es para ellos y para mí), de mi hermano y la Chandru, de mis amigas y amigos que son familia, de Vito y Chachi que aún asustados y con tanta incerteza, creyeron en lo que le íbamos contando y nos reímos y todo”, expresó.
“Y sobre todo tengo el corazón lleno de mi amor Martin Guglielmone que me sostuvo de un modo que no me voy a olvidar en la vida”, agregó. "Ahora es todo poco a poco y para adelante. El cuerpo tiene sus razones, de Therese Bertherat es uno de mis libros favoritos. En eso estoy”, sentenció Geuna. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias fotos de la internación. Se la pudo ver acompañada de su pareja y de su hija Jacinta.
Asimismo, mostró el regalo que recibió de parte de la niña: un cuaderno personalizado con diversas actividades para que se entretuviera durante la internación. “Como no estás, tengo algo que decirte: te doy 10 cosas para hacer”, se pudo leer de puño y letra de la pequeña. La lista iba desde usar el celular, hasta ver las noticias, meditar, hacer llamadas y conversar a través del chat familiar.
Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes para desearle una pronta recuperación. “Escúchame, nunca más me haces esto por favor. No se puede sin vos. Te extraño con todo mi corazón”, escribió Fernando Dente, su compañero en la conducción de Paraíso fiscal (Olga). “¡Fuerzas Lu! ¡Lo que necesites estoy!“, sumó Sergio Lapegüe, y Diego Leuco comentó el posteo con emojis de corazones.
