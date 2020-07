La panelista de Polémica en el bar contó una experiencia que tuvo con la exesposa de una pareja, que la abordó en un gimnasio para preguntarle por el vínculo con el hombre

Luego de conocerse el escrache de una mujer a la supuesta amante de su marido ocurrido en Tandil, Luciana Salazar opinó sobre el tema en Polémica del bar y aportó una anécdota propia. Para marcar su postura respecto al hecho, la modelo relató la experiencia que tuvo con la exesposa de una de sus parejas que la increpó en un gimnasio.

"Me sorprendieron en un gimnasio", comenzó Salazar. "Yo estaba haciendo Bailando en ese momento y no estaba haciendo nada porque estaba con una persona que estaba divorciada, por lo que me habían contado, y con pruebas. Estábamos con Pier [ Fritzsche ] y la Chipi [Mariela Anchipi], era domingo a la tarde y el gimnasio estaba vacío, todo para nosotros".

Tras poner en contexto la situación que había vivido, la vedette continuó: "Entró una mujer toda calladita y me preguntó si podía hablar conmigo". Ante la sorpresa de las personas que la acompañaban, el equipo se acercó a Salazar para corroborar que todo estuviera bien. "Creyeron que la situación se iba a poner tensa pero ella habló y se puso nerviosa. ¡La terminé consolando yo!".

Luego, la modelo contó que la mujer que la abordó le preguntó si su exesposo le decía 'te amo'. "Yo le dije: 'Mirá, ustedes están divorciados, yo recién lo conozco. Me buscó él. Si vos me decís que se aman ¿qué hago yo acá? ¡Te lo regalo con un moño!', contó Salazar que le dijo a la mujer.

"Me dio lástima porque estaba re nerviosa, pobre. Me ofreció un caramelo y se le caían los caramelos", contó la panelista de Polémica en el bar , que añadió que, con el tiempo conoció en profundidad a la mujer. "Es una excelente persona", apreció. "A lo que quiero llegar con esto es que la culpa es del hombre. No hay agarrársela con la otra mujer porque por más que te beboteen, que te seduzcan, es el hombre el que tiene el poder decisión".