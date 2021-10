Luciano Cáceres reveló la curiosa costumbre que pone en práctica en las entregas de premios

Creció entre butacas aprendiendo los diálogos de las obras mucho antes de entender realmente qué significaban. A los cuatro años entendió que su vida era arriba del escenario. Y así fue. Saltó del teatro a la tele y de ahí al cine solo para repetir el proceso una vez más. Luciano Cáceres es uno de los actores más reconocidos de la Argentina pero, como le pasa a cualquiera, tuvo que enfrentar algunas derrotas. Invitado a Los Mammones (América TV) explicó el extraño ritual que tiene para sobrellevarlas.

El conductor no es de los que se ahorran las preguntas incómodas y, cada oportunidad que tiene, la aprovecha para destapar alguna anécdota insólita a sus invitados. Cáceres, con su carisma habitual, navegó cada tema con mucha entereza y terminó compartiendo una historia de lo más graciosa.

Luciano Cáceres de paso por Los Mammones captura de pantal

Todo comenzó con un relato que culminó con Luciano revelando una extraña costumbre. En una ocasión, el protagonista de La 1-5/18 quedó nominado a un premio en la misma categoría que el legendario Michael Douglas y, para sorpresa de todos, ganó.

Mientras narraba esa cómica situación, Jey le recordó que venció al actor norteamericano pero que aún no logró ganar un Martín Fierro. Fiel a su extraño y veloz sentido del humor, el artista contestó: “Pero me llevo los centros de mesa”.

El cómico ritual de Luciano Cáceres en las premiaciones

Gracias a la cadencia de su voz y a su habilidad de decir cualquier cosa sin perder el aire de seriedad, los presentes no supieron detectar si estaba bromeando o si realmente el actor es la clase de persona que sale caminando de un evento con una decoración escondida bajo el saco. Siguiendo la historia, el conductor le repreguntó: “¿Pero qué tenés? ¿Una repisa con todos los centros de mesa?”.

Nunca traicionando su papel, el entrevistado aseguró que sí y que tenía cada decoración correspondiente a todas sus nominaciones.

El día que Luciano Cáceres le ganó un premio a Michael Douglas

“Pasó. Le gané un premio a Michael Douglas”, contó el actor mientras el conductor y los panelistas le dedicaban un aplauso de pie. La historia se ubica en el marco del Festival Internacional de Cine de Milán del 2015 en donde Cáceres fue nominado a la categoría de Mejor protagónico por su participación en Gato Negro.

Luciano Cáceres, protagonista del desigual policial de Gastón Gallo Distribution Company

“Éramos cinco y yo era el único no tan conocido”, recordó. Chicaneándolo, Jey le preguntó si había ido listo para perder y él, tan honesto como mordaz, manifestó que siempre va dispuesto a eso. A pesar de su supuesta actitud de resignación -o de humildad- en esa fecha salió vencedor pero comentó que no pudo ver la reacción de Michael Douglas ya que éste no acudió al evento.