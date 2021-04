Luciano Cáceres se emocionó al recordar los últimos momentos de su mamá

Durante el programa de este domingo de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), Juana Viale le pidió al actor Luciano Cáceres que cuente la emocionante historia de los últimos momentos de su madre y el momento sin explicación lógica que le tocó vivir.

“Mi mamá tuvo durante muchos años cáncer y en los últimos momentos mientras entraba y salía del coma, vos llegabas a la terapia intensiva y mi vieja estaba con su mano cerrada”, comenzó el relato Cáceres ante la mirada atenta de todos los invitados. “Mi mamá ya no hablaba porque tenía hecha una traqueotomía pero yo podía comunicarme con ella sin hablar. Ella me decía que estaba agarrada a su ángel, que era una mujer muy alta y muy blanca, de unos 50 años, que se llamaba Amor”, recordó visiblemente emocionado el actor.

“Imaginé que era porque estaba medicada pero pasaba todo el tiempo. Un día le llevé un cuadrito que le había hecho una sobrina de un ángel y ella me dijo que así no eran. Lo cuento muy rápido para no emocionarme tampoco. Mi vieja el último año de tratamiento decidió dejar la medicina tradicional y solo hacer reiki. Me acuerdo que llamé a un especialista en esa disciplina y me dijo que tenía que ‘aprender a soltar’ y yo me recontra enojé”, confesó Cáceres.

“Al final le dije a mi madre si quería que vaya alguien de reiki y me dijo que sí. Cuando ella entra en coma y me dicen que me despida, pasan varios días hasta que llega finamente la persona de reiki. Cuando entra a terapia intensiva esta persona le pone las manos en las piernas y mi mamá comienza a moverlas. Después movió las manos y abrió los ojos. Ahí fue que le dije ‘agarrate fuerte a tu ángel’ y partió. ¿Cómo no creer en los ángeles, Juana?”, preguntó con la voz quebrada.

“¿Nunca te cruzaste con ese ángel?”, consultó la conductora. “Cuando mi mamá muere tiramos la cenizas en el mar como quería ella. Mi padre en Nochebuena me dice que quiere pasarla ahí donde tiramos las cenizas. Preparo la cena y cuando voy caminando por el mar un rosario me cae a los pies”, relata Luciano mientras muestra que lo llevaba puesto. “Pasan muchos años y luego de un accidente me recomiendan hacer reiki. Cuando llego a la sesión, la señora me dice ‘tengo un mensaje para vos: tu mamá hizo mucho esfuerzo para que ese rosario llegue a tus pies’. Ella no sabía la historia”.

“¿Me estás jodiendo?”, exclamó Juana. “Ahí estamos, estamos acompañados”, concluyó Luciano mirando hacia arriba.

