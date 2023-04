Luciano Castro habló sobre el confuso y violento episodio que vivió a la salida del teatro: “No me quiso robar”

escuchar

Luciano Castro protagoniza, junto a Florencia Vigna, la obra teatral El divorcio, en el Multiteatro Comafi, ubicado en la avenida Corrientes al 1283, en el centro porteño. Durante la noche de este viernes, el actor salió a saludar a su público tras la función, pero terminó siendo el foco de un desagradable episodio. En un inicio, se difundió que se trató de un robo, pero el intérprete de Lalola aclaró que no fue así y detalló qué fue lo que realmente sucedió: “Me agarró del cuello”.

“Le quisieron robar a Luciano Castro a la salida del teatro”, advirtieron desde la cuenta de Twitter de LAM (América), desde donde compartieron el clip en el que se observó cómo el actor se gira rápidamente y algo desconcertado, hacia un joven que acaba de pasar por su lado, visiblemente alterado. Cuando el protagonista de la obra trató de ir detrás del desconocido, uno de los agentes de seguridad que estaban presentes lo detuvo, mientras que otro trabajador alejó al implicado y lo arrastró hasta fuera del círculo.

Luciano Castro vivió un desagradable episodio a la salida del teatro

Tras la preocupación de los admiradores del intérprete de Los ricos no piden permiso, el actor agradeció la atención recibida y explicó lo que realmente ocurrió. “No me quisieron robar. Hay mucha gente en la calle Corrientes y un chico, no sé en qué estado estaba, se me tiró y me agarró del cuello”, relató Castro.

Luciano Castro relató lo que sucedió realmente a la salida del teatro

Y siguió: “No hice más que agarrarlo y sacarlo como corresponde. Lo agarré y lo tiré para el otro lado y me fui”. Además, Luciano Castro expresó cómo se sintió tras el violento episodio: “Obviamente, quedás mal. Imaginate que salís del teatro, la sala está llena, te está esperando la gente para una foto y tenés que sacar a un tipo que se te tiró arriba del cuello”. Y cerró: “Pero bueno, es un asunto mucho más profundo que el pibe en situación de calle que se me tiró encima. Pero estoy bien, no me pasó nada y no me quisieron robar”.

El robo a Barby Franco: “Todo se llevaron”

Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, permaneció unos días internada en el centro de salud a causa de una infección urinaria que advirtieron a través de un cuadro de fiebre alta. Poco después de que la pequeña recibiera el alta, sus papás denunciaron a través de las redes sociales que sufrieron un robo en la puerta de su vivienda y compartieron un video para tratar de identificar al delincuente: “Todo se llevaron”.

Asi fue el robo a Barby Franco y Fernando Burlando (IG @barbitafranco21)

El robo quedó captado por las cámaras de seguridad de la zona, aunque la visibilidad se complicó debido a la presencia de las hojas de un árbol. Así, a plena luz del día y frente a la puerta de su casa, un delincuente se llevó la valija de la hija de la bailarina. El hombre vestía unos pantalones cortos, remera oscura y una gorra con visera; y se acercó a la camioneta blanca de la pareja, abrió el baúl y se llevó todo lo que había.

LA NACION