Luciano Castro le propuso casamiento a Griselda Siciliani: qué respondió la actriz

A un año de haber oficializado su relación, Griselda Siciliani y Luciano Castro se muestran muy enamorados. Tanto es así que la protagonista de Envidiosa (Netflix) reveló que el actor ya le propuso casamiento y contó que le respondió.

Esta es la segunda vez en la vida que Castro y Siciliani apuestan a una relación, la primera fue por un corto tiempo, en 2007, pero no prosperó. Luego, él comenzó una relación con Sabrina Rojas y se convirtió en padre de Esperanza y Fausto; mientras que la actriz hizo lo propio con Adrián Suar. Ahora, más maduros y con muchas vivencias encima, volvieron a reencontrarse y el vínculo marcha muy bien, según cuentan.

Luciano Castro y Griselda Siciliani se reencontraron tras más de 15 años (Foto: Instagram @griseldasiciliani)

Como Luciano Castro está muy enamorado de Griselda Siciliani, parece que estaría listo para volver a pasar por el altar, o al menos así lo confirmó la actriz. “Estuvimos hablando un poco con Luciano de su relación y él dijo que está pasando el mejor momento y que con vos quiere hacer todo... ¿Están muy enamorados, no?”, le introdujo a ella el notero de Desayuno americano (América TV). Con una sonrisa, respondió: “Estamos muy muy bien y enamorados”.

Griselda Siciliani brindó detalles de su vínculo con Luciano Castro (Foto: Captura TV)

En ese sentido, el periodista le recordó que ella dejó entrever que no apostaría a la convivencia con el galán, pese a que él se lo pidió en distintas oportunidades. “No, no me gusta, no es algo que disfruto; ya sé lo que me gusta y lo que no, y ya sé que convivir no me gusta, no quiero”, aclaró.

“¿El casamiento es una posibilidad? ¿Te gustaría?“, indagó. “No es de las cosas que más ilusión me dan en la vida. Me propuso mil veces, sí“, aseguró Siciliani para sorpresa de muchos y agregó: “Le digo que si no es de verdad sí. Si no hay que firmar nada, sí. Estamos muy bien, muy enamorados”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro, más enamorados que nunca

Sobre qué opina Castro de su negativa a compartir el mismo hogar, lanzó: “Nos reímos de eso, no nos parecemos mucho en un montón de cosas, somos muy diferentes en esas cuestiones, pero nos reímos. Tenemos buen humor, hablamos mucho, nos reímos mucho de nosotros, de nuestras pavadas, de nuestras diferencias. Y la pasamos bien”.

Pero esta no es la primera vez que Griselda menciona el conflicto que tiene con su novio por la diferencia de los deseos que tienen como pareja. Algunos días atrás, en diálogo con A la Tarde (América TV), habló precisamente de su decisión de no compartir techo con Luciano Castro: “Yo soy anti convivencia. Yo no quiero convivir con nadie. Él sí quiere convivir. Y así estamos, en esa charla”.

Griselda Siciliani comentó que no tiene planes de convivir con Luciano Castro

Ante la consulta del periodista sobre si planifican convertirse en padres, admitió: “Tengo 77 años. Con Luciano tenemos lindos proyectos, pero son nuestros”.

Por su parte, y pese a que es reacio de hablar de su vida privada, Luciano también habló sobre su noviazgo. "Es hermosa, generosa y tiene un millón de cualidades que cualquier amigo o compañero de ella te lo puede decir; no solo yo, que nos amamos y tenemos un proyecto de vida gigante (...) Además, es una actriz recontra formada y talentosa, es impresionante. Cuando ella me felicita, puedo ver que me lo dice como colega y eso es lo que más me emociona”, se sinceró en diálogo con Catalina Dugli para Agarrate Catalina (La Once Diez).

También, sorprendió al revelar cuál fue la condición que le puso Griselda cuando empezaron a salir: “A grandes rasgos, desde que empezamos me miró a los ojos y me dijo: ’vos estás grande, tengo un millón de cosas importantes, más importantes que vos, no me hagas perder tiempo‘. Y a partir de ahí construimos un proyecto personal juntos, enorme e increíble”.