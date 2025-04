Luciano Castro contó qué condición le puso Griselda Siciliani cuando comenzaron a salir

La pareja de Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue más fuerte que nunca. A pesar de las acusaciones en contra de la actriz, quien fue señalada como la tercera en discordia por las ex del galán, él siempre la defendió y se mostró cada día más enamorado de ella desde marzo de 2024. Ahí fue que el amor volvió a resurgir entre los dos, tras reencontrarse en el cumpleaños de Carla Peterson.

Ahora, Luciano Castro contó al aire en el programa Agarrate Catalina (La Once Diez) lo enamorado que está de la protagonista de Envidiosa (Netflix): "Es hermosa, generosa y tiene un millón de cualidades que cualquier amigo o compañero de ella te lo puede decir; no solo yo, que nos amamos y tenemos un proyecto de vida gigante (...) Además, es una actriz recontra formada y talentosa, es impresionante. Cuando ella me felicita, puedo ver que me lo dice como colega y eso es lo que más me emociona”.

Griselda Siciliani cumplió años y Luciano Castro le dedicó un romántico mensaje en las redes (Foto: Gerardo Viercovich - LA NACION)

También, el flamante actor reveló en el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi cuál fue la condición que le puso Griselda Siciliani cuando empezaron a salir. “A grandes rasgos, desde que empezamos me miró a los ojos y me dijo: ’vos estás grande, tengo un millón de cosas importantes, más importantes que vos, no me hagas perder tiempo‘. Y a partir de ahí construimos un proyecto personal juntos enorme e increíble”, reveló Castro. “Nos conocemos desde muy jóvenes y tenemos un camino muy allanado, que no hace falta que estemos dando vueltas”, agregó.

“Yo sé quién es ella y ella sabe muy bien quién soy yo; y cada uno tiene bien claro lo que quiere para su vida”, sostuvo. De esta forma, Luciano dejó bien en claro que espera que sea una relación a largo plazo. Sin embargo, un mes atrás, Griselda Siciliani aseguró que no tiene en sus planes convivir con su novio. Ella misma se define como “anti-convivencia” porque no es algo que le guste.

Griselda Siciliani no quiere convivir con Luciano Castro

Las críticas de Sabrina Rojas y Flor Vigna a Griselda Siciliani

El conflicto mediático entre la actual pareja de Luciano Castro y las ex, Sabrina Rojas y Flor Vigna, parece que llegó a su fin. Sin embargo, las paces no están hechas con ninguna. Rojas, por su parte, aseguró meses atrás que en su familia “Griselda nunca va a ser bienvenida”, debido a que ambas tienen una “historia previa”. Además, la conductora de América TV contó la actitud de Siciliani en la época en la que ella estaba embarazada de uno de los dos hijos que tuvo con el actor: “Cuando yo estaba embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje... entonces bueno, después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí... ya eso no lo sé”.

Por otro lado, Flor Vigna, la última exnovia del actor, contó que también le fue infiel con Siciliani, algo que ya se rumoreaba en los medios. “A mí lo único que me dolió es la infidelidad, pero después él tuvo muchas cosas lindas para conmigo y le deseo lo mejor”, aseguró la bailarina. Afortunadamente, cada una logró rehacer su vida. En la actualidad, Vigna está de novia con El Lauta, un compositor de La Plata, y Sabrina Rojas también volvió a apostar al amor con el empresario Gabriel Liñares.